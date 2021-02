Alertan de nuevos hundimientos en la Autopista del Sol

CUERNAVACA, Morelos (La Silla Rota).- El Paso Exprés Cuernavaca de la Autopista del Sol, de la México-Acapulco, no aguantó la primera lluvia de la temporada: este martes se formaron dos hundimientos.

Estas nuevas erosiones se ubican 100 metros adelante del sitio donde el año pasado se formó un socavón que acabó con la vida de dos personas; ahora, en el sentido contrario del carril se hundió el concreto.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) afirma que los nuevos percances no se encuentran en el Paso Exprés; sin embargo, se confirmó que los hundimientos están en las inmediaciones del puente elevado, y que aún son parte de la obra inaugurada en 5 de abril del 2017.

Lo mismo afirmó la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) por medio de un comunicado, donde señalan que se hizo el reporte de lo ocurrido a la SCT.

“Empezaron a circular en redes sociales unas imágenes en donde tenemos aparentemente unos hundimientos aquí sobre el Paso Exprés del carril norte-sur y estamos empezando a revisar”, dijo Frankie Mondragón, director de Protección Civil en Cuernavaca.

Fueron los automovilistas y vecinos del lugar, como el año pasado, quienes advirtieron a las autoridades sobre el nuevo hundimiento.

“Así empieza como se forma un hoyo grande, se empieza por varios pequeños, se está humedeciendo la tierra”, dijo uno de los primeros vecinos en llegar al lugar.

Los trabajos de construcción del Paso Exprés, consistieron en la ampliación de cuatro a 10 carriles de 14 kilómetros de vialidad, con una inversión de 2 mil 213 millones de pesos. La obra estuvo a cargo de la SCT.

En julio del 2017, esta obra tomó los reflectores debido a que un socavón se abrió en uno de los carriles y un automóvil cayó metros abajo. Los dos hombres que viajaban en el vehículo murieron, a pesar de los trabajos de rescate.

El accidente provocó confrontaciones entre el gobierno de Morelos y la dependencia federal, por la responsabilidad del incidente.

Esta mañana llegó al lugar del nuevo hundimiento un funcionario de la SCT quien se negó a responder cuestionamientos de los reporteros. Solo atribuyó el reblandecimiento de la tierra a una fuga de una tubería.

Más tarde, tras excavar en la zona, personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) descartó la existencia de tuberías dañadas en la zona.

El ingeniero Gabriel Díaz Flores, jefe de construcción de Sapac, dijo que el hundimiento es producto de una filtración de agua pluvial producto de obras mal hechas de construcción del Paso Exprés.

“Es ocasionado por el escurrimiento pluvial que hay de la zona de Chipitlán, ahorita ya sabemos que no hay tuberías, ni hay nada que ocasione la fuga, hay una tubería que pasa por aquí, pero está bien, entonces lo que podemos decir es que esta agua es el escurrimiento pluvial acumulado del otro lado del muro y el agua busca salida y aquí la encuentra”, dijo.

De acuerdo con los primeros estudios en el lugar, agregó, los muros de contención del Paso Exprés no fueron levantados con la profundidad suficiente para evitar la filtración del agua de un canal que corre paralelo al arroyo vehicular.

“Cuando ampliaron la carretera y no respetan los escurrimientos pluviales, les va a ocasionar esto, no nada más aquí, en toda la carretera. Es menester de la SCT corregir todos los drenajes pluviales que le afectan a la vialidad

“El muro no se puso tan profundo como ara impedir el paso del agua, entonces si no se canaliza el agua por acá atrás esto va a seguir pasando”, dijo el ingeniero.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno del estado informó que la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) se mantiene atenta para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía ante el hundimiento del Paso Exprés.

“Derivado de los reportes de un hundimiento sobre el kilómetro 93+500 en dirección Sur del Paso Exprés, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos acudió a realizar una revisión, en conjunto con personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

“Como parte de las medidas preventivas se solicitó el cierre parcial para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realice las reparaciones en la zona. Por tratarse de una carretera de tipo federal, la CEPCM ha realizado las gestiones correspondientes ante la SCT para que lleven a cabo las acciones necesarias encaminadas a mitigar el riesgo”, señala el comunicado.

También notificó a la autoridad del municipio de Cuernavaca, con el fin de que realice las medidas preventivas derivado de esta situación debido a que, conforme a la Ley, las autoridades municipales de Protección Civil son las encargadas de actuar como primer respondiente ante una contingencia.

Para los vecinos del lugar, quienes hace un año padecieron las consecuencias de la formación del socavón en las inmediaciones del kilómetro 93, entre ellas la inundación de sus viviendas, el nuevo hundimiento es producto de la mala planeación y calidad de las obras de construcción del Paso Exprés.

Sara Vázquez, vecina del Andador Mitre, cuya casa se inundó cinco veces por el desbordamiento de la barranca de Santo Cristo cuyo flujo fue bloqueado por la obra del Paso Exprés, pidió que las autoridades de la SCT atiendan la nueva contingencia y prevengan nuevos incidentes.

“Es que tiene que ser, tiene que ser, por eso se hizo el socavón ahí, precisamente porque la barranca se tapó, porque yo estoy mero donde está la barranca, entonces ese día se tapó, se tapó, el agua no corría, entonces empezó el hilito y cuando se oyó el trancazo fue cuando se hundió el asfalto.

“Sí, es lo que les digo, pero no por la barranca, la barraca ok, la barranca ya quedó, ahora es el apantle que nadie quiere hacerse cargo de esto, le taparon en la esquina, cuando construyeron la autopista ahí le taparon y fue precisamente el trabajo de la pista, no fue otra, fue el trabajo de la pista porque le taponearon ahí y fue cuando se me metió el agua y sí estoy con miedo, tengo temor, digo no ha llovido como debe de ser”, expresó.

Martha, mamá de una alumna del Conalep ubicado enfrente del hundimiento de este día, dijo que tiene temor de que su hija sufra un accidente en el Paso Exprés al llegar o retirarse de la escuela.

“Esta obra está muy mal hecha porque para empezar la rellenan con pura arena y eso es lo que hace que se abra otra vez, se haga potra vez hoyo y sí me preocupa por mi hija porque como viene de lejos hasta acá, digo ‘ay’, y ahorita estaba viendo que de ahí corre el agua, cómo quieren que no se vuelva a hacer hoyo, si no se arregla el problema bien, de fondo.

“Miedo de que se vaya a irse para abajo, y sí es un peligro, todo eso, y a ver qué si pueden arreglar eso, pues que se hagan cargo de este problemita y que urge, y que lo hagan bien porque eso de estar haciendo lo mismo y lo mismo es gastadera de dinero y aparte pues no, no sirve”, dijo.

Don Alfonso Ayala, vecino de la colonia Chipitlán, asegura que no solo en las inmediaciones del kilómetro 93 hay riesgo de que la carretera se venga abajo, sino en cualquier punto de los 14 kilómetros de la obra.

“Es un muy mal trabajo que hicieron, lo que sea, porque toda la carretera está igual, toda la carretera está mal, toda la carretera, los puentes que dejaron colándose el agua, no tiene salida el agua, se hace un charco ahí, toda la carretera está igual.

“Eso lo hubieran visto desde antes, cuando empezaron a trabajar, que tenía que arreglarse todo esto porque ciertamente aquí atravesaba un tubo que era de agua potable o agua negra, pero eso ellos por eso son ingenieros, para que hubieran visto qué es lo que estaba mal, lo hubieran visto para que se arreglara todo eso no ahorita que ya está hecho y ya se van a ir y van a dejar su porquería, así como está”, dijo.





El presupuesto original de la construcción del Paso Exprés era de 1 mil 50 millones de pesos, pero al final la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gastó 2 mil 200 millones de pesos.

La obra, anunciada como una de las más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido criticada, pues a su paso dejó decenas de afectaciones a los habitantes de Cuernavaca.

Tuberías rotas, drenajes y coladeras llenas con escombro, deslaves, inundaciones, viviendas dañadas en su estructura, bardas colapsadas y el socavón mortal son algunas de las afectaciones que la obra ha dejado en la ciudad.

Consistió en la ampliación de cuatro a 10 carriles del Libramiento Cuernavaca de la Autopista del Sol, con el fin de aminorar el tráfico.

Durante el banderazo de inicio de los trabajos, el 24 de enero de 2015, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que la obra sería concluida en 18 meses y que requeriría una inversión de 1 mil 50 millones de pesos.

Sin embargo, los trabajos de ampliación de los 14 kilómetros de vialidad concluyeron parcialmente en abril del año pasado con un costo de 2 mil 200 millones de pesos.

Aunque el Paso Exprés fue inaugurado en abril del año pasado, trabajos adicionales, como la construcción de puentes peatonales y la reparación de drenajes y redes de agua potable que fueron afectadas por la obra concluyeron meses después.

Con el inicio de la temporada de lluvias el material de estas obras complementarias fue arrastrado por el agua hacia coladeras, lo que provocó inundaciones en calles, viviendas y hasta en un parque que forma parte de un Área Natural Protegida.

Decenas de protestas de vecinos afectados han obligado que las autoridades federales y las empresas encargadas de la obra intenten remediar algunos de los daños.

Los cuatro carriles centrales originalmente eran completamente confinados y serían destinados para el tránsito de paso, es decir, el que cruza la ciudad de norte a sur y viceversa sin desviarse.

Ante la molestia de los usuarios, actualmente el confinamiento no abarca el 100 por ciento de los carriles del Paso Exprés, pues en sus dos extremos los muros de contención fueron retirados para permitir el paso entre carriles.

El costo de los trabajos de reparación del socavón y las obras complementarias no ha sido informado por las autoridades.

Solo se ha dicho que el costo de esas obras será absorbido por las empresas constructoras.





