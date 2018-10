Paso a paso de la Caravana Migrante

El pasado sábado, alrededor de 3 mil hondureños comenzaron la Caravana Migrante con el fin de llegar a Estados Unidos.

Son más de 3 mil 500 kilómetros los que tendrán que recorrer de San Pedro Sula a tierras estadounidenses.

A una semana de haber comenzado dicha travesía, sólo han avanzado 600 kilómetros, donde se han topado con pared: la frontera sur de México.

La travesía inició el pasado 13 de octubre en San Pedro Sula, Honduras, con alrededor de 5,000 personas.

De San Pedro Sula, los hondureños arribaron a Esquipulas, ya en Guatemala, pasado con Tecun Uman, en el mismo país.

Finalmente, este viernes llegaron a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, donde la división entre México y Guatemala ha sido su primer obstáculo.

Durante el recorrido se le fueron sumando migrantes a la caravana, pues al llegar a la frontera eran alrededor de 5 mil hondureños según autoridades mexicanas.

La frontera fue resguardada por vallas y elementos de la Policía Federal, donde los migrantes intentaron pasar a la fuerza.

El presidente Enrique Peña Nieto se pronunció al respecto diciendo que México apoya a los migrantes pero impedirá los ingresos irregulares a su territorio, en un mensaje con respecto a la caravana hondureña que intenta cruzar al país por la frontera sur.



"El ingreso violento a nuestro país" atenta contra la soberanía del país y además supone un "riesgo a los propios migrantes, especialmente a niños, niñas, mujeres y adultos mayores", subrayó.

El mandatario mexicano consideró "inédita" la situación ocurrida este día en el paso fronterizo de Ciudad Hidalgo (México) con Tecún Umán (Guatemala) cuando un grupo de migrantes forzó su entrada al país.

De los miles de hondureños que forman parte de la Caravana Migrante, sólo pasaron 220, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), más 640 personas que ha solicitado refugio en México.

En tanto, alrededor de 2 mil migrantes ya regresaron a su natal Honduras, mientras que 500 se mantienen en Guatemala con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Luego de una agotadora marcha que los llevó este domingo de la frontera entre Guatemala y México hasta Tapachula, un recorrido de 40 kilómetros.

Al mismo tiempo que esto pasaba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció un recorte a la ayuda de Guatemala , Honduras y El Salvador, pues sus gobiernos no fueron capaces de impedir la salida de la caravana de inmigrantes.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.