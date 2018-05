MOCIÓN DE CENSURA

Remoción de Rajoy, en manos de partidos independentistas

Con los votos de los nacionalistas, Sánchez podría superar a Rajoy y sustituirlo en el cargo

REDACCIÓN 31/05/2018 01:32 p.m.

La moción de censura en contra de Rajoy será debatida a lo largo de toda la jornada y se votará el viernes. (EFE)

El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, quien representa a la oposición, del gobierno español, busca la moción de censura en contra del presidente Mariano Rajoy, con el apoyo de los partidos políticos más pequeños del Parlamento y de un corte independentista.

Sánchez dijo a los legisladores en un discurso que se comprometía a mantener el presupuesto recién aprobado, que incluye importantes beneficios para los regionalistas vascos.

5 PUNTOS PARA ENTENDER LA CRISIS DE ITALIA

Asimismo, se comprometió a dar apertura a un dialogo con el nuevo gobierno de Cataluña, encabezado por el independentista Joaquim Torra.

Con los votos de los nacionalistas, Sánchez podría superar a Rajoy y sustituirlo al frente del gobierno, solo necesita una mayoría absoluta en la votación, es decir 176 de los 350 escaños.

Se estima que el partido antiausteridad Podemos se incline a favor de la propuesta de los socialistas.

Durante el debate, el líder socialista pidió al presidente de gobierno que dimita de su cargo, debido a las sanciones impuestas a su partido (Partido Popular) por el caso Gürtel, la trama de sobornos a cambio de contratos. "Señor Rajoy su tiempo se acabó".

Sánchez recordó a la cámara baja que la Audiencia Nacional cuestionó en su sentencia la declaración de Rajoy, en donde este alegó que tanto él y otros altos cargos no estaban al tanto de la contabilidad ilegal de su partido.

A su vez, el presidente español dijo que no tenía sentido una moción de censura con base en una sentencia que no incluye ninguna sanción de tipo penal para el Partido Popular y advirtió que Sánchez no va a ganar nunca las elecciones y por esa razón está la moción.

Recodó a los legisladores que los socialistas han perdido dos elecciones generales con Sánchez como candidato, además de que su gobierno arriesgaría a la economía española.

La moción de censura en contra de Rajoy será debatida a lo largo de toda la jornada, para ser votado el viernes próximo.

LEA TAMBIEN Tribunal español frustra nombramiento de consejeros de Joaquim Torra El nuevo presidente regional de Cataluña designó el sábado pasado a 4 independentistas como consejeros de su gobierno

LEA TAMBIEN España: ¿cerca del fin del bipartidismo? Los partidos viejos españoles van a la baja y las preferencias políticas de los ciudadanos se pluraliza, lo que pone en jaque el bipartidismo tradicional

Con información de Milenio

cbl