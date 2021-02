Arman 'parranda' en área natural protegida de tortugas

Veracruz, Ver. Un grupo de personas organizó una fiesta en la Isla Salmedina, en Veracruz, que es un área natural protegida por las normas federales y sitio de anidación de tortugas en peligro de extinción.

El sábado, la agrupación Sea Shepherd Mexico difundió un video mostrando el momento en que bañistas bailan bajo una carpa con música a todo volumen colocada en bocinas profesionales.

En las zonas bajas del mar hay bañistas y en los alrededores yates anclados, también con jóvenes disfrutando del sol que imperaba.

La Isla Salmedina está ubicada frente al municipio de Alvarado y forma parte del Parque Nacional Sistema Veracruzano, que es un parea natural protegida desde 1991 por decreto de Carlos Salinas de Gortari.

A finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, decretó de nuevo hacer cambios a su polígono sacando del área restringida el arrecife de Punta Gorda, donde hoy se construye el nuevo puerto de Veracruz.

Sin embargo, los sectores que si quedaron dentro fueron protegidos con diversas prohibiciones para su conservación, incluyendo a Salmedina.

Aunque no está prohibido el turismo recreativo, hay restricciones como no anclar embarcaciones en los corales, no poner música para evitar perturbar a las especies y no molestar a la fauna.

Los asistentes violaron todos esos reglamentos, el más grave fue que pisaron los nidos de tortuga e incluso tomaron con sus manos a las crías para llevarlas al mar, algo que deben hacer solas para poder recordar el centro de anidación cuando sean adultas.

Las autoridades federales dijeron que no autorizaron esa fiesta y que podrían cerrar la isla al público para evitar más daño a la flora y los animales.

