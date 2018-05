Parasitos

Le buscan un tumor en el cerebro y hallan "un montón de parásitos"

El hombre de 31 años fue hospitalizado en la Clínica Universitaria de Stanford en Palo Alto, California con dolores de cabeza y otros problemas cerebrales

REDACCIÓN 13/05/2018 05:16 p.m.

La extraña enfermedad afecta a una veintena de países en América Latina. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Un inmigrante fue hospitalizado en la Clínica Universitaria de Stanford en Palo Alto, California con dolores de cabeza y otros problemas cerebrales, pues temían que fuera un tumor, tras varios estudios los médicos encontraron un cúmulo de parásitos

Médicos del hospital relataron que el paciente llegó con los síntomas propios de un tumor cerebral.

Le realizaron una resonancia electromagnética en el cráneo, lo que evidenció que había un montón de parásitos en zona de 8x7x6 centímetros en la parte superior de los hemisferios, cerca del vértice.

El bulto que creía tumor no era más que un área inflamada por la infección parasitaria "comesesos".

UN JOVEN PADRE DE FAMILIA ESTUVO AL BORDE DE LA MUERTE POR COMERSE LAS UÑAS

Los especialistas encontraron docenas de microbios dentro de células inmunes, que resultaron ser parásitos protozoo flagelados de la especie Trypanosoma cruzi, que provocan la enfermedad de Chagas.

Recordemos que el Chagas, es una enfermedad endémica en una veintena de países de América Latina.

El parásito accede al torrente sanguíneo gracias a la transferencia de algunos insectos.

Images in Clinical Medicine: Trypanosoma cruzi Reactivation in the Brain https://t.co/BqH6dYalIy pic.twitter.com/X2TocPBwZf — NEJM Resident 360 (@NEJMres360) 12 de mayo de 2018

Cabe señalar que la escalofriante infección ataca los intestinos y son pocos los casos donde llegan al cerebro.

Actualmente el hombre recibe tratamiento antiparasitario combinado con medicamentos que usan contra el sida y presenta cierta mejora.

Rn la página de The New England Journal of Medicine compartieron las fuertes imágenes donde se aprecian los parasitos en el cerebro del hombre.

