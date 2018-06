Ziggy Marley

Paramount prepara la película biográfica de Bob Marley

El hijo del icónico cantante de reggae, Bob Marley, está detrás del proyecto cinematográfico

REDACCIÓN 06/06/2018 09:34 p.m.

La película biográfica de Bob Marley, aún está en desarrollo y todavía no cuenta con un título ni con un director o actores confirmados (FOTO TOMADA DE WEB)

Ziggy Marley y Paramount Pictures están desarrollando una película biográfica sobre Bob Marley, el icono musical que logró que el público revalorara el reggae.

De acuerdo con Deadline, Marley murió de cáncer a los 36 años, pero en su corta vida cambió el panorama musical y dejó éxitos como "Get Up", "Stand Up", "One Love No Woman", "Jammin", entre otros.

El músico jamaiquino, quien falleció en 1981, fue discriminado en su propio país por haber tenido un padre caucásico. A pesar de que conoció la fama y la fortuna, nunca olvidó sus orígenes: fue humilde hasta el fin de su vida y el poder de la música que creó es inolvidable.

La cinta que aún se encuentra en sus primeros pasos de desarrollo y todavía no cuenta con un título ni con un director o actores confirmados.



