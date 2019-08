Yalitza Aparicio revela si trabajará en un proyecto de Televisa

A pesar de haber debutado en el cine, Yalitza Aparicio no descarta trabajar en la televisión (FOTO TOMADA DE WEB)

Yalitza Aparicio, quien debutó como actriz en la película "Roma", reveló si trabajará con Televisa, la joven dijo que ya tiene proyectos en puerta, y que más adelante dará a conocer con qué productores y directores trabajará.

Se está todavía terminando de concretar algunas cosas, porque sí son proyectos muy tardados, dijo.

De acuerdo con Grupo Fórmula, sobre por qué no ha puesto en pie en Televisa, la nominada al Oscar dijo que no ha podido ir, porque "me es complicado luego estar asistiendo a los sets, pero pues yo encantada de la vida" de ir algún día.

A pesar de haber debutado en cine, Yalitza no descarta la opción de trabajar en televisión; aunque reconoció que es "algo muy diferente el estar en una televisora que estar en el cine, que estar en teatro",

"Luego me preguntan ´¿quieres hacer algo de esto?´ y yo ´sí claro, más adelante aprenderé y lo haré´, son cosas muy diferentes, no puedo decir ya, soy una experta y lo voy a hacer", dijo la actriz de origen oaxaqueño a Televisa Espectáculos.

