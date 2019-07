WhatsApp para olvidadizos, así podrás programar mensajes que se envían solos

WhatsApp se ha convertido en el principal medio de comunicación ya sea para trabajo o en la vida personal, lo que para algunas personas podría ser algo de tres segundos, para otras es un problema enviar mensajes de WhatsApp, porque es imperdonable no mandar una felicitación de cumpleaños o peor aún recordarle a tu jefe su cita de mañana.

De acuerdo con Publimetro, lo usuarios de Android pueden usar la Play Store a su favor y programar ese mensaje importante de WhatsApp para que se envie solo; lo primero será descargar una app de terceros llamada Scheduler for WhatsApp. Es gratuita y no requiere root.

Una vez descargada e instalada, ábrela y pulsa el pequeño botón que encontrarás en la parte inferior derecha que te mandará al menú de programación.

¿Quieres enviar el mensaje a un grupo, a un contacto o a varios? Todo eso lo podrás definir en dicho menú, así como cuándo y a qué hora quieres que el mensaje sea enviado y, desde luego, qué quieres enviar.

EL TRUCO PARA PROGRAMAR MENSAJES DE WHASTAPP

Es importante que recuerdas dos cosas sobre esta app: que deberás tener conexión a internet en tu celular a la hora en que el mensaje se enviará para que esto pueda ocurrir, de lo contrario, el mensaje no será enviado. Además, si no tienes habilitada la accesibilidad para esta app en tus ajustes, no te servirá de nada. Los mensajes no se van a enviar aunque los hayas programado.

Para habilitar la accesibilidad, ve en tu celular a Configuración > Accesibilidad. Una vez ahí, activa Scheduler for WhatsApp.

Una vez consciente de estos ajustes, la app es muy sencilla de usar además de útil. Aunque lo ideal sería que en el futuro WhatsApp implementara esta función sin necesidad de apps de terceros.

