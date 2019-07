Vicente Fernández Jr. desmiente que su hermano Alejandro Fernández sea gay: "Si eso dicen de mi hermano los reto a que manden pruebas de ello"

Vicente Fernández Jr. desmintió que su hermano Alejandro Fernández fuera gay, ante los rumores que circula en redes sociales de que miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) quienes afirman que Alejandro Fernández es homosexual, su hermano reto a que mandaran pruebas de ello y reiteró que su familia no tiene nada en contra de la comunidad gay.

De acuerdo con LNN, Fernández Jr. destacó que su madre los había enseñado a respetar y es algo que han hecho siempre: "Nosotros no tenemos nada contra la comunidad gay, mi mamá nos enseñó a respetar y eso es lo que hacemos. Si eso dicen de mi hermano pues los reto a que manden pruebas de ello, porque es fácil hablar por hablar, pero no las hay. Mi hermano no lo es".

Asimismo, aseguró que los señalamientos que han hecho sobre que su padre Vicente Fernández es homofóbico son falsos, pues si un miembro de su familia tiene una orientación sexual distinta, lo aceptaría.

El hijo de "Chente" Fernández señaló que los ataques que ha recibido su padre en redes por sus declaraciones no le han afectado: "Mi papá está alejado de todo, sabe que no fue su intención lucir como sucedió, pero bueno, él está bien y preparando disco".

Pese a los rumores esparcidos sobre la sexualidad de Alejandro Fernández, hace unos días el cantante fue captado en un viaje por el Mar Mediterráneo a bordo de su yate, sin embargo, lo que llamó más la atención fue verlo al lado de Karla Laveaga, con quien había terminado su relación hace algunos meses.

Tras esto se especuló que "El Potrillo" y Karla decidieron retomar su inestable noviazgo, pues desde que anunciaron de manera oficial su romance en 2011, la pareja ha terminado y regresado infinidad de veces.

En abril surgió el rumor de que Laveaga terminó con Alejandro debido al supuesto alcoholismo del cantante, algo que ella no soportaba.

nl