"Vas y chin$%# a tu madre": Alfredo Adame explota contra reportero por recordar tema de su "pene pequeño"

Hace algunos meses la ex pareja de Alfredo Adame aseguró que el actor tenía el "pene pequeño" y aunque parecía que la polémica ya se había olvidado, un reportero le recordó el tema al actor, quien explotó contra él insultándolo y casi se le va a los golpes.

De acuerdo con Tribuna, una vez más Adame está en medio de un escándalo tras arremeter verbalmente contra un reportero, quien le mencionó que el payaso "Platanito" hizo referencia a su "pene chiquito".

El comentario incómodo tanto al actor que lo calló y le dijo que no le daría respuestas, pero nuevamente arremetió contra él.

"Yo te lo digo a ti para que vayas y se lo digas, vas y chin... a tu madre tú, a ti te estoy sorprendiendo, claro que sí pen..., te estoy ofendiendo".

Posteriormente Alfredo Adame se dirigió a otro reportero y dijo: "imagínate que viene este estúpido y me dice pi$& chico, bueno, ya salieron fotos donde se ve que no tengo el pito chico, y todavía aquí tu estúpido compañero hace una pregunta así como estúpida, pues cómo no me voy a enojar".

Las cosas no terminaron ahí, Adame recordó el altercado que tuvo su colega Eduardo Yáñez con otro reportero.

"Te salvaste de que no sea Yáñez, porque Yáñez si te pone un madrazo y te rompe el hocico. No entendí mal cab..., no estoy pend...", concluyó.

nl