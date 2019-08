Triorgasmo: ¿Qué son y cómo conseguirlos con tu pareja?

La sexualidad es uno de los placeres más ricos que puede experimentar el ser humano, sin embargo, hay mujeres que después de años ejerciendo su vida sexual, no han experimentado un orgasmo.

Pero, ¿cómo puedes lograr un triorgasmo con tu pareja? Hay ciertas técnicas que favorecen la estimulación.

De acuerdo a Soy Carmín, tener relaciones sexuales no se trata de la cantidad de tiempo, ni el tamaño del miembro, ni las posiciones sexuales.

Recordemos que la sexualidad es un cúmulo de pensamientos, de actitudes hacia otra persona y entre más conexión, más satisfacción.

Inclusive expertos han señalado que cuando una persona no experimenta un orgasmo, es porque no hay suficiente estimulación. Mientras la persona no entre en estado de comodidad, se relaje y se dé el permiso de sentir, no llegará al punto máximo.

Lo alarmante, es según el promedio 3 de cada 10 mujeres, no han tenido un orgasmo. Si hablamos en particular de anatomía de la vagina, justo parte de la vulva, la zona genital y el clítoris forman un triángulo, ahí es donde se centran la mayoría de las terminaciones nerviosas.

Cabe destacar, que llegar al orgasmo no solo se reduce a la penetración vaginal, la estimulación en zonas sensibles también influye. Entonces, ¿en qué consiste el triorgasmo?

Digamos que es un combo, es decir, la mujer consigue el orgasmo a la vez, en el clítoris, el punto G y el ano.

¿Y en dónde está el punto G?

Este lo puedes estimular al introducir el dedo en la cara superior de la vagina. Una de las posiciones sexuales más convenientes para experimentarlo es por medio del 69. Es decir, la mujer es estimulada en el clítoris con ayuda de la lengua.

Sin embargo, el hombre debe aprovechar para introducir los dedos, al hacer los movimientos el punto G es estimulado, pero también el ano. De hecho, se puede probar primero con el punto G y finalmente terminar en el ano.

Pero, ¡Ojo! Hay que cuidar que la zona esté bien lubricada para no lastimar y tomar las medidas higiénicas pertinentes, pues es una zona en donde se alojan muchas bacterias.

