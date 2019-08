Selena Gómez se peleó con su "mejor amiga", la que le salvó la vida al donarle su riñón

Hace unos años la salud de Selena Gómez se vió seriamente amenazada, la cantante necesitaba un trasplante urgente de riñón y su mejor amiga, Francia Raisa le salvó la vida donándoselo. A dos años de la cirugía la Selena se ha distanciado de Francia por un "fuerte" motivo.

De acuerdo con Quién, en 2017, cuando Selena recibió el trasplante de riñón de su amiga Francia Raisa, le agradeció con un emotivo mensaje en Instagram.

"No tengo palabras para describir de qué manera podría darle las gracias a mi bella amiga Francia Raisa. Me ha brindado el mejor regalo y sacrificio posible al donarme uno de sus riñones. Me siento tan bendecida... Te quiero mucho, hermana. El lupus sigue siendo una enfermedad de la que sabemos poco pero de la que seguimos haciendo progresos".

A dos años desde la cirugía, la relación entre éstas dos amigas se quebró. El sitio RadarOnline reporta que de hecho, Selena y Raisa no se hablan desde hace nueve meses y ésta es la razón:

Selena Gómez había prometido mantener una vida saludable luego de que su salud estuvo gravemente afectada; según el sitio, en opinión de Raisa, su amiga Selena ha tomado decisiones poco saludables: "hizo exactamente lo opuesto de lo que había dicho. Dijo que no iba a beber, pero sí lo ha hecho".

RedOnline asegura que antes de ingresa a una clínica psiquiátrica a tras sufrir una crisis nerviosa a raíz de una serie de problemas de salud que la llevaron al hospital en dos ocasiones en menos de dos semanas, Selena fue vista bebiendo alcohol en un hotel de Nueva York.

Y justo eso fue lo que molestó a Francia Raisa quien ha dicho que el proceso de recuperación luego de la cirugía fue un ´infierno´. Por ello, digamos que le llamó la atención, pues le preocupa que su salud vuelva a decaer. "Se preocupa por ella y la ama. Le dijo que realmente estaba tomando decisiones poco saludables, y que estaba preocupada por ella".

Pero esa llamada de atención no le gustó a Selena, por lo que decidió sacarla de su vida. "Selena está en un mejor lugar ahora. Pero debido a todo lo que han vivido juntas, no sabe si podrá ser parte de la vida de Francia otra vez".

