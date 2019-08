Saca el "Hulk" que llevas dentro en "Break it", el nuevo concepto para liberarte del estrés en la CDMX

Rompe desde platos hasta televisiones en "Break it", los cuartos diseñados para liberar al "Hulk" que llevas dentro (FOTO TOMADA DE WEB)

Manejar altos niveles de tensión es normal para los chilangos, si no es el enfadoso jefe que tienes, es el tráfico del demonio que hay en la Ciudad de México, el miedo a ser asaltado o robado, en fín, vivir aquí no es fácil y por eso han desarrollado "Break it".

De acuerdo con Publimetro, los "Break it" son cuartos especializados para destruir todo lo que encuentres a tu paso, sacar al "Hulk" que llevas dentro y liberarte de todo ese estrés que cargas por tu vida en chilangolandia.

En estas "habitaciones de ira" eres libre de romper lo que quieras. Incluso puedes romper la habitación misma usando unos martillos de construcción y es totalmente legal.

Obviamente, necesitas llevar equipo especial de protección para evitar que algo te pueda dañar. Pero una vez estando listo, ya puedes comenzar a destruir todo para alegrar a tu estresado corazón.

Básicamente, puedes romper televisores, botellas, paredes y sin consecuencia alguna. Al final de cuentas, para eso justamente estás pagando un tiempo especial en este cuarto.

Un espacio seguro y privado para liberar el estrés rompiendo cosas (botellas de vidrio, electrónicos viejos, etc.) y desahogarte golpeando un costal de box, para después relajarte por unos momentos de forma que puedas regresar a tu casa totalmente ligero y renovado.", describe "Break it" en su página web

Además de que los servicios que ofrece son personalizados y puedes hacer lo que te venga en gana. Existen distintos paquetes que puedes contratar y que debes apartar con anterioridad para que te tengan todo listo.

El paquete más sencillo es para una persona e incluye 15 botellas, un costal de box y tiempo de relajación. Este paquete cuesta $499 solamente. Mientras que el más caro de todos incluye 20 botellas, una TV, un costal de box y tiempo de relajación. Cuesta $1,199 y es para dos personas.

¿Dónde están ubicados estos maravillosos cuartos de destrucción?

"Break It" se ecuentra en la conia Roma Sur, abierto de miércoles a domingo de 12:00 a 20:00 (la última sesión es a las 19:00)

