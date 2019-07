Reviven foto del apasionado beso entre Leticia Calderón y Juan Collado que destrozó a Yadhira Carrillo

Tras la detención de Juan Collado, los reflectores se han concentrado en la actriz Yadhira Carrillo, su actual esposa, y también en su ex esposa la también actriz Leticia Calderón; quienes en el pasado protagonizaron un triángulo amoroso, que hoy vuelve a resurgir gracias a una fotografía donde se ve a Collado besando apasionadamente a Leticia. La imagen es del 2010, sin embargo, en aquel momento destrozó por completo a Yadhira Carrillo.

Es de dominio público que Carrillo atraviesa por momentos difíciles desde la detención de su esposo en la Ciudad de México por su presunta participación en actividades de lavado de dinero.

No obstante, Yadhira ha estado al lado de su marido en todo momento, ha sido cordial con la prensa y se le puede ver entera y con entereza.

Sin embargo, hace unos años, cuando ya era novia del abogado, éste fue captado besándose con su ex esposa, Leticia Calderón. La revista de espectáculos TVyNovelas publicó las imágenes.

El beso entre Leticia Caderón y Juan Collado que destrozó a Yadhira Carrillo: pic.twitter.com/YL1C2s5pVj — Mister137 (@ElMister137) 23 de julio de 2019

En aquel momento, Leticia Calderón no tuvo más remedio que aceptar que se había besado con su ex marido y mencionó en el programa de radio de Maxine Woodside, que no planeaba lastimar a sus hijos, ni su relación con Juan Collado. Aseguró que "fue algo que no debió haber pasado".

Entre copa y copa accedí a un beso de Juan. Es obvio que aún le tengo cariño. Sí me da mucha pena, no estábamos haciendo nada malo, no me avergüenzo de nada.

Calderón siempre fue muy clara en asegurar que no se estaba reconciliando con Juan ni que había renacido el amor, pues para esa época el abogado ya estaba comprometido con su actual esposa, Yadhira Carrillo.

Que solo fue un beso, Lety Calderón no se reconciliará con Juan Collado, fue al calor del champagne — Ana Maria Alvarado (@anamaalvarado) 5 de mayo de 2010

En su momento, Yadhira Carrillo negó los hechos y aseguró que las imágenes estuvieron manipuladas, no obstante, personas cercanas a ella, aseguraron que las imágenes la habían destrozado.

