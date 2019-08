¿Quieres disfrutar de Lollapalooza en vivo? Aquí te decimos cómo

Este fin de semana Lolapalooza enfiestará Chicago y como hay muchos que no tienen la suerte o las posibilidades para lanzarse a este famoso festival, se podrá disfrutar a través de varias transmisiones en vivo en el rincón en donde te cuentres.

De acuerdo con Publimetro, J Balvin es el primer artista principal latino del festival, en el que también se presentarán Rosalía, 123 Andrés, Sonia de Los Santos, Malu Trevejo, Omar Apollo y Deorro.

La transmisión desde el Grant Park de Chicago se realizará de jueves a domingo por el canal de YouTube de Lollapalooza, informó la plataforma.

En la aplicación YouTube Music también podrán verse grandes momentos de artistas como Twenty One Pilots, The Strokes, Death Cab for Cutie, Flume, The Chainsmokers y 21 Savage

YouTube Music también ofrecerá las listas de reproducción The Lineup y Emerging Artists, con temas de Lollapalooza.

De igual manera, YouTube Originals presentará contenido original desde Lollapalooza, incluyendo momentos tras bambalinas.

Aquí que no hay pretexto para perderse Lollapalooza este año.

