Quentin Tarantino y Brad Pitt visitarán CDMX para la premier de "Once Upon a Time... in Hollywood"

La premier y alfombra roja de "Once Upon a Time... in Hollywood", se llevarán a cabo el próximo lunes 12 de agosto en Parque Toreo, donde Tarantino y Pitt estarán presentes (FOTO TOMADA DE WEB)

Anunciaron que el director Quentin Tarantino y el actor Brad Pitt, visitarán CDMX para la premier y alfombra roja de "Once Upon a Time... in Hollywood" (Había una vez en Hollywood) se llevarán a cabo el próximo lunes 12 de agosto en Parque Toreo.

De acuerdo con Cine Premiere, la hora exacta del evento aún no se ha dado a conocer, sin embargo, se espera que en los próximos días, Sony Pictures lance más información al respecto.

"Once Upon a Time... in Hollywood" (Había una vez en Hollywood) lleva al espectador por un mítico viaje a 1969 en la ciudad de Los Ángeles donde conoceremos a la estrella de televisión Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) y a su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt) quienes están en busca de una gran oportunidad para debutar y hacerla en grande en la industria del cine. Sin embargo, su vida dará un giro de 180° cuando crucen caminos con Sharon Tate (Margot Robbie) -esposa de Roman Polanski- quien murió asesinada a manos de Charles Manson.

La novena película de Tarantino que ya estrenó en Estados Unidos debutó con buenas críticas por parte del público y la crítica y hasta el momento cuenta con un porcentaje de 85% de aprobación en la plataforma Rotten Tomatoes.

Recientemente, también se anunció que el Canal Sony transmitirá películas clásicas elegidas por el propio Quentin Tarantino y que nos estarán preparando para el gran estreno de su última película.

"Había una vez en Hollywood" estrenará en México el próximo viernes 23 de agosto.

nl