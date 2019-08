Posiciones del Kamasutra que se adaptan a cada tipo de pene

En el terreno del sexo nada es absoluto, por ello, expertos en sexualidad nos hablan de los diferentes tipos de penes y revelan cuáles son las mejores posiciones del kamasutra que se ajustan a cada una de sus características, que te permitirán conseguir mayor placer sexual y orgasmos más prolongados.

De acuerdo con Soy Carmín, si has entrado a baños públicos o vestidores, sabrás que resulta inevitable notar la diferencia que existe entre tu miembro masculino y el de otros hombres, en el caso de las mujeres, si has tenido más de una pareja sexual quizá has notado ligeras diferencias en la forma de su miembro, no solo hablamos del largo y del grosor, sino detalles en la forma, en la punta y esto puede tener un papel importante en la intimidad, pues hay posiciones que funcionan mejor para cada uno de ellos.

Es importante tomar en cuenta que en el caso de las mujeres, el placer sexual depende de la estimulación del clítoris, donde están la mayoría de las terminaciones nerviosas. Sin embargo, en el caso de los hombres el placer depende de la fricción, el nivel de penetración y los movimientos de acuerdo a la pose.

ESTOS SON LOS CINCO TIPOS DE PENES QUE EXISTEN Y LAS POSTURAS SEXUALES DEL KAMASUTRA CON LAS QUE OBTENDRÁN MAYOR PLACER:

TIPOS DE PENE

Ojo, no vamos a decir que un tipo es mejor que el otro. Esta serie de recomendaciones son con el fin de sacarles el mejor provecho, además cada una de nosotras somos distintas y seguro encontraremos mayor placer en unos que en otros, no se trata de que tengamos una pareja mala en el sexo sino de encontrar terreno común y hacer lo que funcione para los dos.

El fin del sexo no es llegar al orgasmo nada más sino sentir placer en todo el proceso. Ningún tipo de pene será suficiente para eliminar el juego previo, así que tu pareja y tú deberán dedicarle algo de tiempo si desean que ambos disfruten el encuentro.

Ahora así, pasemos al análisis:

1.- PLÁTANO

Como lo has de imaginar, se refiere a aquellos penes que son más estrechos en la base y en la punta, pero más anchos en el tronco. Este es el mejor pene para la penetración sin ser molesto. Su grosor en la zona media estimula bien la zona media, por lo que toda postura será placentera.

Lo único negativo es que si el tronco es muy grueso, quizá requerirán de lubricante para evitar molestias en la penetración.

2.- LÁPIZ O RECTO

Suele ser el tipo más común de pene en los chicos y el más adecuado si les interesa practicar sexo anal porque se adapta a la estrechez de la vagina y del ano. El glande (la parte de la punta o también conocida como cabeza) es del mismo tamaño por lo que facilita la actividad.

Si hablamos de sexo vagina, las mejores posiciones a la hora de tener relaciones sexuales serán todas las clásicas, perrito, misionero, carretilla, vaquera, vaquera invertida, entre otras. En todas notarás una estimulación homogénea de la vagina.

Donde deberás tener cuidado es en posiciones de mayor penetración o en casos de sexo oral, pues si este pene es muy largo puede provocar un poco de incomodidad, solo hazlo despacio y tu pareja y tú encontrarán el punto adecuado.

3.- CONO

Su nombre lo dice todo, la base es ancha pero conforme avanzamos hacia la cabeza o glande (punta) , notamos que se va estrechando. La penetración es placentera porque va de un menor a un mayor tamaño y como realiza una entrada suave a la vagina, es ideal para posturas de penetración profunda. Cucharita, Vaquera y Perrito serán las mejores opciones.

Por su forma encontrar el punto G será un poco complicado, el truco estará en combinar el ángulo y los movimientos de tu cadera para poder tocar esa parte de tu pared vaginal.

4.- CURVO

Tal como su nombre lo indica, está ligeramente curvado y es normal, lo aclaramos porque luego los hombres de acomplejan y no es necesario, al contrario, es capaz de provocar más placer que otros penes de la lista, la curva permite que llegue con más facilidad al punto G, lo que facilitará tus orgasmos.

Si la curva está hacia arriba, la mejor posición será el misionero, si es de lado entonces deberás optar por la cucharita y si está curveado hacia abajo entonces te recomendamos disfrutar del perrito. Si optas por sexo oral, este tipo de pene llegará más profundo por lo que deberás cuidar el ángulo.

Por el grado de la curva habrá posiciones que causen incomodidad a tu pareja, prueba con las que te estamos recomendando y si desean otra háganlo con calma y cuidado. En el caso del sexo anal habrá un poco de desafío, por lo que tu pareja y tú no deberán escatimar en lubricante.

5.- SETA

La característica que le da nombre es que la punta, es decir, el glande, es más ancho que el tronco y la base del pene. Su forma es ideal para el sexo oral, mientras que en posturas para sexo vaginal, el misionero será la mejor opción. Posturas de menor profundidad serán las de mayor placer.

El punto negativo es que por su forma dificultará un poco el sexo anal, así que si desean probarlo tu pareja y tú, no escatimen en lubricante y en hacerlo a paso lento.

