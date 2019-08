"Por qué se ensañan conmigo": Invalidan Doctorado Honoris Causa a Laura Bozzo

La indignación que desató la noticia de que la conductora peruana Laura Bozzo había recibido un Doctorado Honoris Causa por parte del Claustro Académico Universitario y el Centro Universitario Inglés en el Congreso de la Ciudad de México, hizo que reevaluaran dicho reconocimiento, determinando que era inválido, pues Bozzo no estaba calificada para tenerlo, aseguran.

De acuerdo con Excélsior, el Consejo Doctoral Mexicano solicitó formalmente que le fuera retirado dicho reconocimiento a Laura Bozzo.

Luego de enterarse de esta decisión, la conductora reiteró su fortaleza asegurando que mientras más daño le hacen, más fuerte se vuelve:

Yo estoy hecha para la guerra, siempre muestro con orgullo todas mis cicatrices. Lo único que te puedo decir que mientras más daño me quieran hacer más fuerte me hacen", comentó Bozzo a las cámaras del programa "De Primera Mano.

Laura Bozzo afirmó que le da risa, "ese día nos entregaron el título a 19 personas y por qué conmigo se ensañan", comentó en la peruana, quien festejará sus 68 años con una sesión de fotos.

¿POR QUÉ LE QUITARON EL HONORIS CAUSA A LAURA BOZZO?

En un comunicado, el Consejo Doctoral Mexicano, señala que el reconocimiento fue retirado debido a los escándalos en los que se ha visto envuelta la abogada, no se debió haberle otorgado dicho galardón, según informó el doctor Francisco Javier García Ramírez.

"En realidad nosotros no tenemos nada en contra de la señora, ella produce en su programa antivalores, resalta la agresividad y eso está en contra para tomarse en cuenta para un reconocimiento de Honoris Causa que no está avalado por la Secretaría de Educación, no podemos caer en documentos corcholata o cartones falsos sólo por pagar una cantidad", comentó Francisco Javier García, director en Derecho.

