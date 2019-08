PETA acusa a la cinta de Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood", de promover maltrato animal

Antes del estreno de la película del director Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", (Había una vez en Hollywood) en Latinoamérica, la cual llegará a los cines de México el 23 de agosto. PETA lanzó una advertencia al público para que no acuda a ver la cinta porque promueve el maltrato animal.

De acuerdo con Publimetro, la organización emitió una queja ante las autoridades federales de Estados Unidos, ya que según explicaron, en la cinta se usaron perros de un criador de pitbulls de mala fama que aparentemente crió, vendió y expuso a esta raza de perros sin licencia, violando una ley federal.

En el escrito PETA también señaló que la aparición de razas específicas de perros en películas y programas de televisión, como "Juego de Tronos", "101 Dálmatas", "Legalmente rubia", y "Hombres de negro", presuntamente ha causado enormes incrementos en la demanda de las razas presentadas, y muchos de estos perros son abandonados más tarde.

Los pitbulls son encadenados, enjaulados, descuidados, golpeados, les hacen pasar hambre les prenden fuego y los obligan a pelear hasta la muerte, y al igual que los perros que aparecen en Había una vez en Hollywood, les mutilan las orejas para tener una apariencia ´más ruda´, dijo la directora senior de PETA, Alicia Aguayo en un comunicado.

También agregó: "PETA insta al público a no comprar entradas para una película que apoya la cría de pitbulls y que contribuye a la afluencia interminable de pitbulls maltratados y abandonados en los refugios de nuestro país".





