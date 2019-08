Pedrito Sola anuncia su retiro: "Voy a cerrar el telón y se acabó"

Cuando yo entré a la preparatoria quería ser actor, mi papá no me lo permitió y me dijo que los actores se morían de hambre, y sí es difícil la vida del actor, pero durante la carrera de Economía hice muchas cosas de teatro y desgraciadamente no tomé una carrera de actuación; yo aprendí por lo que el director me iba diciendo, yo hago lo que puedo, reconoció.