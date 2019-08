Ovacionan en Suiza "La Paloma y el Lobo", un filme de la UNAM

La ópera prima del director mexicano Carlos Lenin, "La paloma y el lobo", se estrenó en el marco de la 72ª edición del Festival Locarno que se realiza del 7 al 17 de agosto en la localidad de Suiza, donde fue recibida con ovaciones y vítores, según un comunicado de la UNAM en el cual se recogen las palabras del realizador, quien ofreció una videoconferencia desde Locarno, y dijo que fue una bella experiencia mirar la película que "entre todos fabricamos":

Verla, escucharla y sentir las reacciones del público... siempre estaré agradecido con mis compañeros, con la escuela, la UNAM, por tener esta posibilidad para que todos podamos estudiar cine.

Esta es la primera cinta de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), antes Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), que se estrena en un festival internacional.

"La paloma y el lobo" forma parte de la sección Concorso Cineasti del festival junto a cintas como 143 rue du désert, de Hassen Ferhani; Baamum Nafi, de Mamadou Dia; Ham on Rye, de Tyler Taormina; Here for Life, de Andrea Luka Zimmerman, Adrian Jackson; Ivana cea Groaznica, de Ivana Mladenovic; L´apprendistato, de Davide Maldi, entre otros títulos.

La película, además, participó en Impulso Morelia 4 del 16° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en 2018 bajo el nombre "Sobre la estabilidad de los tres cuerpos".

Grabada en el Estado de Nuevo León, la cinta de 103 minutos, relata la historia de Carlos, a quien apodan El Lobo (Armando Hernández), y Paloma (Paloma Petra), quienes luchan por su amor pese a vivir en un barrio popular rodeado por industrias abandonadas.

Al presentarla ante el público del festival suizo, su programador, el crítico de cine francés de la revista Cahiers du cinema Antoine Thirion, destacó esa parte:

Es, ante todo, una película sobre el amor: Agitada, oscura y amarga, glacial en tono y ritmo, ardiendo con un fuego interno y envuelta en una dulzura que la oscuridad, la violencia y el miedo amenazan y miran al mismo tiempo con envidia.

Además de la dirección de Treviño Rodríguez, el largometraje cuenta con la fotografía de Diego Tenorio y la producción de Miguel Ángel Sánchez, egresado de la ENAC, quien declaró también desde Europa:

Fue válido y emotivo ver el escudo de mi universidad ahí... Fue muy bello darme cuenta de que los esfuerzos de años, de compañeras y compañeros, lograron concretarse en un producto valioso, de mucha verdad y compromiso. En este momento inicia una nueva etapa de la película, que es la búsqueda de su público, de más ojos.

Tras su estreno en Suiza, la película se proyectó en los Estudios Churubusco. Manuel López Monroy, director de la ENAC, informó que hasta la semana próxima se sabrá contará con una distinción especial en el festival, pero la recepción "ya es trascendente". Y añadió:

Es la primera vez que se estrena en otro país una ópera prima universitaria, y en este caso es además una película lograda desde un punto de vista formal y conceptual. Tuvo la suerte y el reconocimiento de haber sido aceptada en el Festival de Locarno, muy importante desde el punto de vista cultural. Digamos que a nivel mundial es uno de los principales festivales de cine de autor, y haber sido seleccionada es un reconocimiento importante.

Para María Novaro, directora de Imcine, "La Paloma y el Lobo", es una película que llega al alma, pues presenta "un México que uno ve y ve y no quiere ver; los protagonistas hacen unos personajes entrañables, completos".

En la realización intervienen asimismo Alicia Segovia, en la edición; Elva Yanuaria Algravez, directora de arte; Verónica López, posproducción; Alejandro Ramírez, diseño sonoro; y David Muñoz, sonido directo. Todo ellos egresados de la UNAM.





nl