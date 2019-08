Monica Lewinky revelará íntimos detalles su escándalo sexual con Bill Clinton en "American Crime Story"

La famosa serie "American Crime Story" ha tratado los crímenes que más han impactado a EU, abordó dos casos de asesinatos: el juicio contra O.J. Simpson, el asesinato de Gianni Versace y en su tercera temporada abordaran el escándalo sexual entre Bill Clinton y Monica Lewinsky.

De acuerdo al portal La Nación, el día de ayer informó la cadena de televisión FX que el caso entre Bill Clinton y Monica Lewinsky será llevado a la pantalla.

La actriz Beanie Feldstein encarnará a Monica Lewinsky quien tuvo el affaire con quien era presidente de los Estados Unidos en los 90, mientras que Sarah Paulson será su confidente, Linda Tripp; y Annaleigh Ashford será Paula Jones, la mujer que denunció por acoso sexual al político.

"Impeachment: American Crime Story" será el título de la serie que tiene como productora a la misma Monica Lewinsky y que comenzará su producción en febrero con una fecha de estreno fijada para el 27 de septiembre de 2020.

Por su parte, Sarah Burgess es la encargada de escribir el guion que estará basado en el best-seller A vast conspiracy: The real story of the sex scandal that nearly brought down a president, de Jeffrey Toobin.

El creador de la serie, Ryan Murphy, le explicó a "The Hollywwod Reporter" que él decidió que la misma Lewinsky fuera la productora.

Le dije nadie debería contar tu historia excepto tú, indicó Ryan Murphy.

Si bien la tercera temporada iba a girar en torno al Huracán Katrina, Murphy consideró que en el contexto actual era más relevante contar la historia de Lewinsky.

" Impeachment: American Crime Story explorará las dimensiones pasadas por alto, de las mujeres que se vieron atrapadas en el escándalo y la guerra política que arrojan una larga sombra sobre la Presidencia Clinton", informó FX en un comunicado.

