Mejor amiga de Frida Sofía la tacha de "baja novios": "Me hizo llorar mucho y todo en esta vida se paga"

Parece que en la vida de Frida Sofía, mientras más reflectores la voltean a ver, más polémica desata. En esta ocasión Yolibeth Enríquez, quién fue mejor amiga de la hija de Alejandra Guzmán, confesó que fue cruelmente traicionada por la ahora cantante, en dos ocasiones le bajó al novio

De acuerdo con Grupo Fórmula, Yolibeth Enríquez habló de su relación con Frida Sofía y confesó que su íntima amistad terminó por los triángulos amorosos en los que se "accidentalemente" se veía envuelta con ella.

MILEY CYRUS Y LIAM HEMSWORTH: LA VERDAD DETRÁS DE SU FRACASO AMOROSO

La situación fue que, de ser hermanas me puso el cuerno en unas vacaciones con mi novio, cuando salíamos en pareja, salíamos juntos".

Aunque la joven no sospechó antes, se dio cuenta por medio de una revista:

Yo no sé desde cuando se coqueteaban, o que estaría pasando, si fue en esas vacaciones pero me dolió mucho haber visto eso y haberme dado cuenta por medio de una revista y fue muy muy feo".

Frida Sofía vivió por más de tres años en la casa de Yolibeth, incluso dormían en la misma habitación, es por eso que se sintió sumamente traicionada cuando la hija de "la Guzmán" se enredó con su novio.

Le hablé llorando, histérica, y me dijo que perdón que estaba súper borracha, hablamos como después de dos semanas que yo ya estaba más tranquila y fue cuando ella me dijo que me había hecho un favor en habérmelo quitado, que no valía la pena, que era un hombre súper mujeriego, que no valía la pena, que si me hizo eso, cómo, que abusó de ella porque ella estaba súper borracha y que ella no se acuerda de nada".

LE VOLVIÓ A BAJAR OTRO NOVIO

A pesar de que Yolibeth Rodríguez perdonó a Frida Sofía, cuando tuvo otro novio se la volvió a aplicar.

"Después de esto tuve otro novio y Frida me volvió a hacer lo mismo, ya no éramos tan amigas, de hecho aún nos seguimos en Instagram, seguimos siendo amigas, pero después de que me lo volvió a hacer con otro novio y que intentó buscar a otro, ya dije ´esto es personal, no sé qué le pasa´".

EL KARMA DE FRIDA SOFÍA

Respecto a qué opina sobre si es cierto que Alejandra Guzmán le bajó el novio a Frida Sofía, ella cree que existe el karma:

Tienes que entender que cuando vas por la vida haciéndole daño a la gente que te quiere, que te brinda su amistad, que es leal contigo, que está contigo cuando estás llorando, cuando estás triste, que te presta a su familia, cuando te sientes sola, yo siempre estuve ahí con ella, me pagó muy mal, me hizo llorar muchísimo, entonces sí creo que todo en esta vida se paga".

EMILIA CLARKE SE OLVIDA DE "GAME OF THRONES" Y PROTAGONIZA PELÍCULA DE NAVIDAD

an