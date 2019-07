"Me importa un cu#$%", Frida Sofía explota tras ser comparada con JLO

Frida Sofía se está estrenando como cantante y a pesar de que ha sido bien aceptada por sus seguidores y a pesar de se hija de la famosa Alejandra Guzmán, está siendo más comparada con Jennifer López que con el talento de su madre.

De acuerdo con Tribuna, a Frida Sofía no le gustó para nada que la compararan con JLO en las publicaciones de Instagram "Memelasdeorizaba" y no dudó en defender su carrera artistica con un explosivo comentario para sus "haters".

Tod@s los que me dicen fea y me desprecian van a estar en mis conciertos. No soy la mejor pero de que me parto la madre para serlo si. No soy la más guapa ... pero nunca he sido ni quiero serlo. Soy luchona y con suficientes huevos para decirles a todas las lacras que me quieren hacer sentir mal, QUE ME IMPORTAN UN CULOOOOOOOOO ... me siento y soy divina. Inténtenlo", señaló la ahora cantante.

Los comentarios que se escribieron en la publicación destaron la furia de Frida Sofía, entre ellos se podía leer:

De donde......? No mames nada que ver una con la otra".

Dejen de darle alas de fe a la gente por favor! ".

