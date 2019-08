"Me gusta la pasión": Bella Thorne detalla de su experiencia en la industria porno

La actriz y cantante Bella Thorne suele mostrarse sin filtros ante el público, prueba de ello fue su más reciente entrevista en donde habló de su experiencia como directora en una película porno.

De acuerdo a Infobae, a mediados de agosto el vicepresidente de Pornhub, Corey Price, informó de la colaboración con Bella Thorne en una película llamada "Her and Him", que narraría una historia al estilo Romeo y Julieta.

Tras la noticia de su participación Bella Thorne, ella declaró entonces que la experiencia había sido "interesante" y en un "ambiente muy divertido", pero esta semana ofreció detalles de su trabajo durante su charla para el canal de YouTube de Tom Ward y además habló de cómo se siente acerca de su ex, Tana Mongeau, y cómo cortó con ella Mod Sun, en pleno festival de Coachella.

Entre las cosas que reveló fue que también participó en la elección de los actores para la película y se decidió por Abella Danger y Small Hands.

Al hablar del asunto del cuchillo explicó que se trataba de una cuestión psicológica, como del gato y el ratón.

Además puso a sus actores a leer el guión y reconoció que al principio había escrita una escena que no necesariamente coincidía con las producciones de PornHub.

La actriz comentó que se inspiró en la película Love al momento del rodaje y aseguró que no quería hacer sólo "una escena de sexo".

Reconoció que fue un poco raro el momento en que le decía a los actores qué hacer en cuanto al sexo. "La manera en que veo lo sexy es viendo todo pero nada también. Como, dejar mucho a la imaginación, pero dejar que sea tan natural que lo veas".

Dijo además que le gusta jugar con ángulos de la cámara extraños, al estilo de los thrillers psicológicos. "No quiero ver todo simplemente.Prefiero simplemente obtener partes y partes, porque siento que cuando haces el amor, no ves todo directamente. Estás obteniendo partes y partes. Estás viendo esto y un poco de eso".

Por supuesto que en la plática también surgió el tema del porno que le gusta ver a Bella y ella respondió sin problema que depende de su humor del momento. "Me gusta la pasión, pero me gusta también sólo ver porno y ver lo que la otra gente está mirando".

"Me interesa cómo la gente tiene sexo. Es algo como de este nivel de conexión. En una manera rara es la forma más simple... cuando estás en PornHub es interesante porque nadie habla de sexo, es por eso que quería hacer la película, porque el sexo es una cosa tan extraña, pero ¿cómo es que estamos todos aquí, eh?".

