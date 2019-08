Marilyn Monroe, la historia del ícono sexual y los misterios de su muerte

Un día como hoy pero de hace 57 años murió Marilyn Monroe, la rubia que se convirtió en un ícono de la cultura pop y musa de muchísimos artistas, entre ellos, Salvador Dalí y Andy Warhol. Monroe, nacida con el nombre de Norma Jeane Mortenson, hija de Gladys Monroe y Edward Mortenson, nació el 1 de junio de 1926 en los Ángeles, en un barrio de clase obrera.

La rubia despampanante y arrebatadora, escondía una fragilidad a flor de piel, producto de una infancia rota de cuyos fantasmas nunca logró escapar, quien más tarde utilizaría el nombre de Norma Jeane Baker y luego fue conocida en el mundo artístico por su seudónimo Marilyn Monroe, que posteriormente registraría legalmente como su nombre definitivo.

Interpretó a un sinfín de "rubias tontas" en Hollywood, pero no fue una de ellas. Logró tres Globos de Oro como mejor actriz de comedia por "Some Like It Hot" (1959) y los otros dos fueron honoríficos como la actriz favorita del público, fue nominada en dos ocasiones a los BAFTA británicos como mejor actriz extranjera por "The Seven Year Itch" (1955) y "The Prince and the Showgirl" (1957), y grabó sus huellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1960 donde su estrella es una de las más visitadas y fotografiadas por los fanáticos.

Con una infancia sumida en orfanatos, se casó a los 16 años con James Dougherty, un trabajador de la empresa aeroespacial Lockheed Corporation. El matrimonio duró sólo cuatro años y se divorciaron en 1946, momento en el que Marilyn comenzó a modelar en trajes de bañador y a lucir su melena oxigenada dando origen a su particular mezcla de inocencia y sexo.

Las fotos se publicaron en revistas y llamaron la atención de Howard Hughes, el presidente de RKO Pictures, quien le ofreció su primera audición. Aconsejada por el agente Ben Lyon, prefirió escuchar al estudio rival 20th Century-Fox y firmó su primer contrato: 125 dólares a la semana por un periodo de seis meses.

La sesión de fotos desnuda que hizo en 1949 alcanzaría un estatus legendario tras su publicación en las páginas de la revista Playboy cuatro años después, lo que coincidió con el comienzo de su noviazgo con la leyenda del béisbol Joe DiMaggio con quien se casó en 1954 y se divorció apenas nueve meses después.

La polémica no tardó en aparecer en su vida artística, cada vez eran más frecuentes las quejas de los estudios sobre su comportamiento, no se presentaba a trabajar a tiempo, argumentaba supuestas enfermedades para ausentarse y se rumoreaba sobre romances con múltiples celebridades de la época.

Monroe luchó por demostrar que podía ser considerada una actriz seria, a lo que contribuyó su nuevo matrimonio, con el dramaturgo Arthur Miller, quien supo encaminarla y hacer que brillara como nunca. Así llegó la célebre "Some Like It Hot" (1959), junto a Tony Curtis y Jack Lemmon. Tras su divorcio con Miller en 1960, Monroe rodó su última obra: "The Misfits" (1961).

Murió repentinamente el 5 de agosto de 1962, víctima de una sobredosis de barbitúricos en su residencia de Brentwood, California. Las crónicas de ese momento indican que murió sola, atormentada por sus depresiones y dejando de lado la eterna imagen de glamour y sensualidad, a la que siempre acompañará un halo de misticismo.

¿SUICIDIO O ASESINATO?

El 5 de agosto de 1962 los medios reportaron su deceso y aunque la autopsia reveló que se había quitado la vida, el encargado del departamento de policía, Jack Clemmons, detectó una serie de imprecisiones en el lugar de los hechos.

La versión oficial señaló que Monroe murió por una sobredosis de barbitúricos y alcohol. Sin embargo, existen otras teorías más descabelladas

ASESINADA POR ROBERT KENNEDY

Se dice que el hermano menor del presidente mató -o mandó a matar- a la actriz para ocultar su aventura y proteger su carrera política.

ASESINADA POR SABER DEMASIADO

Otra teoría es que la actriz sabía demasiada información confidencial que comprometería el futuro de Robert y John F. Kennedy.

Todo comenzó cuando John F. Kennedy pidió conocer a la actriz. Tiempo después su relación de amigos se convirtió en un amorío que ponía en peligro su reputación, momento en que él eligió alejarse de ella. En ese momento entró su hermano a la jugada y comenzó a coquetarle a Monroe, quien 'cayó' rendida a sus encantos, dicen las malas lenguas.

LA CIA

En aquellos turbulentos años, la CIA no mantenía buenas relaciones con la familia Kennedy y algunos aseguran que el asesinato de Marilyn tenía como objetivo lastimar a los hermanos.

LA MAFIA AMERICANA

Al igual que en la teoría de la CIA, algunos cuentan que el jefe de la mafia de Chicago, Sam Giancana, dio la orden de matar a la actriz como "una muestra" de su poder.

NEGLIGENCIA MÉDICA

Marilyn tomaba distintos medicamentos para tratar su depresión y los problemas de alcoholismo. Dicen que sus doctores pudieron suministrarle una dosis errónea de barbitúricos que le terminaron por causar su muerte.

Quizá nunca sepamos qué le pasó realmente a la hermosa rubia.





