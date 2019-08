Maribel Guardia, Olivia Collins y Lourdes Munguía en un duelo de bikinis

Una de las actrices más famosas y queridas por sus fans sin duda es Maribel Guardia que a sus 60 años sigue cautivando con su figura.

De acuerdo a Debate, Maribel Guardia no es la única artista del espectáculo que tiene 60 años y que luce como toda una veinteañera, pues tiene un grupo de amigas famosas que lucen igual de sexys que ella e incluso se dejan ver en bikini.

Se trata de las actrices Olivia Collins, Lourdes Munguía y la cantante Dulce, quienes son unas tres de las celebridades del cine mexicano que han demostrado que no necesitan de tratamientos mágicos para mantenerse bien conservadas para seguir cosechando éxitos en la pantalla chica.

Comenzaremos con Olivia Collins quien a sus casi 62 años tiene un cuerpo de impacto pues se ha dejado ver en bikini mostrando una cintura de avispa y afiladas caderas con las cuales roba suspiros en redes sociales y aunque lo hace pocas veces la mujer luce espectacular.

Cabe señalar que apenas hace unas semanas regresó al mundo del espectáculo pues se había alejado para dedicarse a otros proyectos ahora regresó con todo para mostrar una vez más su talento.

"Un poco me he retirado por que yo lo que quería es ser madre entonces yo no tenía ni idea que iba a ser actriz, ni por aquí me pasaba yo soy diseñador grafico y bueno pues así fue, y de repente te plantea la vida te cambian las cosas y como yo quería ser mamá de tiempo completo yo me quería a dedicar a mis hijas entonces me fui a vivir a España con ellas...", dijo Olivia en el programa De Primera Mano.

Por su parte Lourdes siempre se ha caracterizado por ser la villana de las telenovelas pero pocos saben que sus ratos libres decide quitarse todo para ponerse un ajustado bikini y mostrar su torneado cuerpo, que a sus 58 años parece de veinteañera al igual que su amiga Maribel.

Y en último lugar, pero no menos importante tenemos a la cantante Dulce que como toda una mujer de respeto se ha ganado a su público gracias a su talento en los escenarios y en la pantalla chica donde a hecho aparaciones con ajustados vestidos o atrevidos escotes con los cuales derrite a sus admiradores.

