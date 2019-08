Lupillo Rivera revela por qué se tatuó el rostro de Belinda y la cantante le propone matrimonio

Lupillo Rivera decidió ponerle fin a los rumores y reveló por qué se había tatuado el rostro de Belinda en el brazo, lo inesperado, fue que la cantante le respondió y hasta le propuso matrimonio.

De acuerdo con Quién, tras meses de especulación sobre un romance entre Lupillo y Belinda, el "Toro del Corrido" por fin rompió el silencio y a través de su cuenta de Instagram, compartió un video la madrugada de este viernes y aclaró que su relación con Belinda es mera amistad.

Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos.

Rivera también dijo que no quiere exponer más a la que considera su amiga en medio de rumores sobre un romance inexistente, pidió al público no atacar a Belinda, y asimismo, aprovechó para pedir a los belifans respeto para él.

Nos conocimos en La Voz, empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco o seis veces creo a diferentes partes, al cine, a un evento, a unas fiestas ahí –inclusive en varias partes nos agarraron los medios–, pero nosotros simplemente somos amigos. Nos conocimos, nos caímos bien, conversamos mucho y nos la llevamos muy suave Belinda.

LA EXPLICACIÓN DE TATUAJE

"Este tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo allí en La Voz me retó, me dijo ella ´¿a que no te tatúas mi cara?´. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje".

LA RESPUESTA DE BELINDA

Belinda le respondió a Lupillo Rivera a los pocos minutos, le agradeció su gran amistad y pidió respeto para él.

¡Gracias por ser un caballero siempre! Eres un gran hombre y el mejor artista. También yo pido respeto para ti. Te mereces lo mejor. I love you".

LA PROPUESTA DE MATRIMONIO

Después en tono de broma y tras la aclaración de Lupillo Rivera, Belinda le confesó que ella si se quería casar con él.

"Yo si me quería casar contigo, será que podemos????".

