Los rumores eran ciertos, Miley Cyrus y Liam Hermsworth se divorcian

Si tus esperanzas en el amor eran pocas, esta noticia terminará por aniquilarlas. A menos de un año de matrimonio, Miley Cyrus y Liam Hemsworth han decidido separarse. Los rumores comenzaron tras ver a Miley sin usar su anillo de bodas, ahora una persona cercana a la pareja lo confirma.

De acuerdo con Caras, hace ya un rato que no se le vea Liam Hemsworth junto a su esposa en redes sociales y tras una atrevida publicación de Miley Cyrus en donde no se le ve usando su anillo de bodas, comenzaron los rumores sobre su separación.

ACUSAN A LADY GAGA DE PLAGIO POR "SHALLOW"

"Mute me if you don´t want SPAMMED", escribió en la publicación en la que se ve sentada en una silla con crop top negro a juego con un pantalón.

Lo que más llamó la atención de la imagen es que lleva varios accesorios puestos menos su anillo de matrimonio.

En respuesta a la imagen, su hermana mayor Brandi Cyrus comentó: "¡Boooooooooooooom!".

Ahora una persona cercana a la pareja ha revelado que Liam y Miley han decidido separarse:

"Liam y Miley han acordado separarse en este momento", dijo la fuente "Siempre en evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras se enfocan en sí mismos y en sus carreras. Todavía siguen siendo padres dedicados a todos sus animales que comparten, mientras toman amorosamente este tiempo aparte. Respete su proceso y privacidad ".

No tiene mucho que la cantante confesó que no encajaba con los estereotipos de esposa.

Creo que es muy confuso para la gente que me case. Pero mi relación es única, dijo Miley Cyrus a Elle

NIURKA CONFIESA QUE AÚN TIENE INTIMIDAD CON JUAN OSORIO: "CUANDO VA A LA CASA LO RECALIENTO"

No sé si alguna vez permitiría públicamente a las personas allí porque es tan complejo, moderno y nuevo que no creo que estemos en un lugar donde la gente pueda obtenerlo", dijo. "Quiero decir, ¿la gente realmente piensa que estoy en casa en un delantal cocinando la cena? Estoy en una relación hetero, pero todavía me atraen mucho las mujeres .

No se ha confirmado si se trata de una separación momentánea o de un divorcio definitivo, pero no cabe duda de que la noticia conmociona a los fans de esta simbólica pareja.



an