Conoce los momentos más divertidos, locos y emotivos en los MTV VMAs 2019; por fin llegó el día para que el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, se llenara de las más grandes estrellas de la música, convocadas por la entrega de los Video Music Awards de la cadena MTV.

Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, Rosalía, Ariana Grande y J Balvin, entre otras estrellas de la música, llegaron con sus mejores looks para ver y ser vistos.

Una de las últimas sorpresas, antes del inicio de la premiación, fue la confirmación de Miley Cyrus para interpretar su éxito "Slide Away". La polémica cantante está nominada como Mejor Himno por "Mother's Daughter" y a Canción del Verano.

Este año, el presentador principal es el comediante Sebastián Maniscalco, quien tiene un especial en Netflix llamado "Stay Hungry". Como creció viendo el canal, considera que haber sido considerado para llevar la batuta del evento "es una locura".

En una entrevista con The Hollywood Reporter, dijo: "Crecí en MTV, crecí viéndolo. Nunca pensé que realmente sería el anfitrión de esta cosa, así que es bastante fantástico".

Entre la lista de actuaciones musicales en vivo, los más esperados son Bad Bunny, Camila Cabello, J Balvin, Lizzo, Los Jonas Brothers, Rosalia, Shwan Mendes, Taylor Swift y Big Sean con A$AP Ferg.

Los VMAs 2019 comenzaron a las 7PM MX/CO/9PM AR. Aquí te presentamos quiénes han ganado y qué ha ocurrido en la noche más espectacular de la música del verano.

A través de la cuenta oficial de Instagram de MTV, se dio a conocer a la ganadora de la categoría Artista push del año. Billie Eilish – Darkroom/Interscope Records fue la GANADORA.

Para comenzar la velada, Taylor Swift llenó de energía el escenario con una fastuosa presentación de "You Need to Calm Down", pero luego se puso romántica, y con guitarra en mano, interpretó "Lover".

Taylor Swift x Todrick Hall = an unbeatable combination. @todrick was the co-executive producer of Taylor's video for #YouNeedToCalmDown #VMAs pic.twitter.com/lHZGLCXAnc — MTV NEWS (@MTVNEWS) August 27, 2019

El primer premio en ser entregado durante el evento fue en la categoría de Mejor hip-hop. La ganadora fue Cardi B por su canción "Money". Envuelta en un revelador vestido rojo, la cantante agradeció al equipo involucrado en el video y en su imagen.

La segunda presentación en vivo corrió a cargo de Shawn Mendes, quien interpretó "If I Can't Have You".

Rosalía y J Balvin fueron los ganadores en la categoría a Mejor video latino por su colaboración en el éxito "Con Altura". La cantante agradeció "más que a todo el mundo, a mis fans, porque los amo, desde el fondo de micorazón, gracias.

Por su parte, J Balvin dijo que está muy orgulloso de ser latino y ser parte de la "pandilla latina". "Es hermoso porque es la primera vez que canto en español para ustedes", añadió.

Enseguida, Melissa Viviane Jefferson, más conocida como Lizzo, interpretó su canción "Good as hell".

Con fuegos artificiales, un escenario a la orilla de la playa, una pasarela que los conectaba con un pequeño escenario donde inició su show, los Jonas Brothers se lucieron en una de las más espectaculares presentaciones de la noche.

The @jonasbrothers are performing at the historic Asbury Park venue The Stone Pony, where New Jersey legends like Bruce Springsteen and Bon Jovi got their start #VMAs pic.twitter.com/re1RPBRFjR — MTV NEWS (@MTVNEWS) August 27, 2019

Enseguida fue el turno de LilNasX para poner a bailar a todos con su éxito Panini. Después se entregó el premio en la categoría de Video con mensaje positivo, que fue entregado a Taylor Swift por la producción de "You Need to Calm Down".

Pare recibir el premio subieron al escenario varios de los protagonistas del colorido video, que también está nominado a Video del año.

Este año, el Premio Vanguardia se lo llevó la legendaria rapera Missy Elliot, cuatro veces ganadora del Grammy y con más de 30 millones de discos vendidos.

"Este premio significa mucho para mí. Llevo trabajando en esta industria por más de dos décadas y jamás imaginé que estuviera recibiéndolo hoy. Quiero agradecer a Dios porque sin Él no estaría aquí frente a ustedes; quiero agradecer a mi mamá, a mis hermanos. Janet Jackson sé que estás viendo esto, te amo, te agradezco por estar viendo", dijo la rapera.

MISSY ELLIOTT IS FINALLY GIVEN HER THINGS #VMAs pic.twitter.com/SVJU8ruYaR — MTV NEWS (@MTVNEWS) August 27, 2019

"MTV estoy humildemente agradecida, a mis fans, y finalmente quiero dedicarle esto a la comunidad de danza de todo el mundo. Cuando subes al escenario con estos artistas no son solo escenografía, ellos le dan latido al corazón", dijo después de reconocer que se inspiró en videos de artistas como Madonna y Peter Gabriel.

En la categoría de Video del año competían 21 Savage ft. J. Cole, Billie Eilish, Ariana Grande, Jonas Brothers, Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, pero la ganadora fue Taylor Swift con su ya clásico "You Need to Calm Down".

"Este video es una petición porque actuemos por la igualdad, la equidad, porque todos somos iguales ante la ley", fueron algunas palabras de Swift al agradecer su premio.

Miley Cyrus finalmente apareció en el escenario para interpretar de forma melancólica "Slide Away".

Para la categoría de Canción del año, subieron al escenario Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, por su colaboración titulada "Old Town Road (Remix)".

El español se hizo presente con la interpretación en vivo de Rosalia junto a Ozuna, de la canción "Yo x ti, tú x mi".

Currently with our jaws on the floor because @rosaliavt did WHAT? THAT. #VMAs pic.twitter.com/kqP6WlkJLv — MTV NEWS (@MTVNEWS) August 27, 2019

El premio VMA en la categoría de Mejor Pop fue para los Jonas Brothers, con su éxito "Sucker". "Este premio se lo dedicamos a los fans, cuando nosotros no creíamos en nosotros, ustedes se quedaron desde el principio", dijo Joe.

En cuanto a la categoría de Mejor Colaboración, los ganadores fueron Shwan Mendes y Camila Cabello.

Shawn Mendes and Camila Cabello sign off from their "Señorita" #VMAs performance pic.twitter.com/Ist9e8ElPx — MTV NEWS (@MTVNEWS) August 27, 2019

