Los hábitos más desagradables y extraños de los famosos

La higiene juega un papel primordial en la rutina diaria de la mayoría de las personas; despertarse, darse una ducha, cepillarse los dientes, usar ropa limpia, desodorante y hasta lujos como usar un buen perfume o colonia, es algo que la gente a nuestro alrededor agradece. Uno podría pensar que estos hábitos son un estándar para todos, sin embargo, existen personas que no practican ninguno de ellos, incluyendo a los famosos. Sí, puede sonar muy asqueroso, pero en la "vida real", muchas de las celebridades que vemos tan glamorosas, impecables e inalcanzables, tienen un aroma mucho peor que el de un bote de basura, así lo aseguran personas que han trabajado con ellos.

Antes de entrar en materia y ventilar todas esas prácticas desagradables y extrañas de los famosos, haremos un breve recorrido histórico por la Edad Media, una de las épocas más fascinantes, aterradoras y asquerosas de la humanidad. En la Edad Media se dieron conquistas que nos afectan aún en la actualidad, no obstante, también fue una época oscura, donde la ignorancia y el poder del conocimiento en unos pocos hizo que las personas vivieran en malas condiciones. La pobreza y el hambre estaban presentes, así como las guerras y los asesinatos.

La inmundicia y las condiciones higiénicas eran igualmente para pobres, señores feudales, siervos y la realeza, rara vez se cambiaban la ropa, los más afortunados lavaban sus dientes con un poco de romero, al ir al baño se limpiaban con la mano y en ocasiones con un par de hojas. No existía el drenaje, ni el concepto de basura, los restos de comida se mezclaban con excremento humano en el suelo y los animales portadores de virus y bacterias deambulaban entre los cuerpos humanos durante la noche. El aroma en aquellas ciudades era verdaderamente nauseabundo.

Ahora con miles de avances que ha experimentado la humanidad, existen famosos que justifican su aspecto desprolijo y sus hábitos poco higiénicos, argumentando que lo hacen por proteger el medio ambiente, algunos otros en pro de una vida sana, por ecología, belleza y hasta por cábala.

FAMOSOS CUYOS HÁBITOS DE HIGIENE DEJAN MUCHO QUE DESEAR:

JULIA ROBERTS

La mujer bonita de la pantalla grande, tiene algunas desagradables costumbres. De acuerdo a un de sus antiguos guardaespaldas, Julia no le gusta bañarse tan seguido, puesto que prefiere ahorrar agua. Además no usa desodorante, prefiere no depilarse, a menos que sea necesario, y de acuerdo a él, huele a hippie.

MATTHEW MCCONAUGHEY

El guapo actor es sin duda uno de los sex symbol entre los famosos, pero tiene una peculiaridad, puesto que su aroma personal no es lo que se le llama fragante. La razón es que el actor nunca usa desodorante ni perfume, puesto que ha dicho en más de una entrevista, que no quiere oler a ninguna otra cosa que no sea él, y a las mujeres les gusta su aroma varonil y... "apestoso".

SHAILENE WOODLEY

La joven actriz que nos ha hecho llorar en la cinta "Bajo la misma estrella", también tiene ciertas costumbres un tanto extrañas y asquerosas o quizá ecológicas, ya que para mantener sus dientes impecables y sanos confesó que mastica arcilla y en vez de lavarlos, hace gárgaras de aceite de coco y ajonjolí.

ROBERT PATTINSON

El apuesto vampiro, no es tan amigo de la higiene personal. Él mismo ha sido quien ha declarado en alguna oportunidad que no le gusta lavarse el cabello por nada del mundo. De hecho, pueden pasar hasta 6 semanas sin lavarlo y a él no le importa. Ya vemos porqué siempre luce un look como si llevara bastante gel o cera en el cabello.

JESSICA SIMPSON

Otra famosa que tiene raras costumbres respecto a su higiene bucal es Jessica, pues según ella, solo se lava los dientes 3 veces por semana y cuando siente que sus dientes están muy resbalosos, simplemente los limpia con alguna tela que tenga cerca o su camisa y usa un poco de enjuague bucal.

TOM CRUISE

El apuesto galán y protagonista de las actuales películas de Misión Imposible, tiene una desagradable costumbre para mantener su cutis joven e impecable. Y es que Cruise cada día aplica una rara mascarilla en su rostro hecha de arroz integral, agua y excremento de ruiseñor... y parece que funciona porque luce como si tuviera 30 años, cuando en realidad tiene 57.

MEGA FOX

A los seguidores de la bella actriz, lamento informarles que también tiene una costumbre asquerosa. Y es que Megan no jala el agua al inodoro nunca, independiente de que haga del "1" o del "2". Así lo revelaron personas a las que les ha tocado entrar al baño después de ella. ¡Iiiuuuug!

SELENA GOMEZ

"Nunca esperé ver la ropa interior sucia de una celebridad ¡y mucho menos tener que recogerla de todas partes! Selena es demasiado descuidada y puede dejar una habitación de hotel hecha un desastre en minutos", reveló su asistente, una vez que pudo decirle basta y renunciar.

MARILYN MONROE

El ícono de la sensualidad e inspiración para muchos también contaba con un par de costumbres desagradables. La hermosa mujer, considerada como símbolo sexual hace un par de décadas, era la reina de la flatulencia. Se dice que su peste no era normal y además odiaba ducharse. Según cercanos, la bella mujer tenía la manía de esconder comida bajo su almohada para no tener que levantarse si le daba hambre.

LOS HÁBITOS MÁS EXTRAÑOS DE LOS FAMOSOS:

Los asistentes de estos famosos revelaron a distintos medios los extraños hábitos que tenían estas celebridades y que los hicieron renunciar. ¿Quién soportaría estos caprichos o excesos?

KYLIE JENNER

Quien acompañaba siempre a Jenner reveló un hábito particular que le molestaba: "Kylie siempre pide el mismo p*to smoothie cada mañana, pero tienes que preguntarle ´¿qué sabor quieres hoy?´, sólo para que te conteste que ya deberías saberlo. Además no se lo toma si algún otro ser humano tocó el sorbete o no está a la temperatura perfecta".

MADONNA

"Antes de un concierto en Francia, Madonna exigió que sacáramos todos los muebles, lavatorios e incluso la cabeza de ducha del estadio, y que se limpiaran e higienizaran completos antes de volverlos a poner", reveló su asistente, cansada de sus obsesiones.

MARIAH CAREY

"Hace mucho tiempo que Mariah no se lava el cabello ella misma. Lo tiene que hacer un profesional, un asistente especializado o no lo hace en absoluto. Tampoco sabe cómo usar un microondas. Tiene asistentes para todo". Lo cierto es que no sorprende el "divismo" que caracteriza a la cantante, ya que se muestra así en cualquier ámbito de su vida.

ARIANA GRANDE

Lo de Ariana puede que sea la más vaga que conozcas. "Ariana realmente hace que la gente la cargue -como un bebé- cuando está cansada y no quiere caminar", reveló su asistente.

LADY GAGA

"Puede estar días enteros sentada frente a su laptop como una adolescente. Revisa todos los sitios de rumores como Tumblr o Twitter y se la pasa planeando cómo llamar la atención haciendo el ridículo".

NAOMI CAMPBELL

"Llamar al servicio para que desempaquen, limpien y planchen la ropa: listo. Sacar todo lo que haya en el minibar: listo. Poner 25 velas blancas con olor a lirio en puntos específicos de la suite: listo. Siempre deben haber cinco velas en el baño, 10 en su cuarto y 10 en la sala de estar", manifestó sobre su obsesión.

KIM KARDASHIAN

"Kim es muy estricta acerca de cómo quiere que la ropa esté doblada y en una ocasión, cuando un asistente no lo hizo como ella quería, Kim desordenó toda la ropa que la empleada había doblado", contó.





nl