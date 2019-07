¿Lizbeth Rodríguez manipuló todo? Rayito habla de la infidelidad de Luisito Comunica

La infidelidad de Luisito Comunica a su novia Cynthia Vázquez, mejor conocida como La Chule, sacudió las redes sociales en los últimos días; al parecer "el rey palomo" fue infiel a la relación que ha forjado por años y todo quedó expuesto por un descuido del YouTuber Ryan Hoffman Badui, mejor conocido como "Rayito", quien jugó con Lizbeth Rodríguez al estilo de "Exponiendo Infieles".

De acuerdo con Grupo Fórmula, ante tanta polémica Rayito decidió romper el silencio y revelar todos los detalles de la infidelidad de Luisito Comunica. A través de su cuenta de Instagram, el creador de Debrayan Show explicó:

Primero que nada ya estoy harto, es necesario que haga esto. Intenté evitar hablar de este tema porque no quería involucrar más a mis amigos, no quería más conflictos, pero definitivamente ya estoy cansado de escuchar malos comentarios por algo que no es verdad y se los voy a aclarar en este momento".

Rayito detalló que si no había aclarado este asunto antes fue por asuntos personales (hace unos días falleció su padre).

La conversación que vio Lizbeth en el video, y que tanto han estado compartiendo memes, está mal. A continuación, aquí se las voy a poner todo para que entiendan cómo es todo".

Y el YouTuber compartió el screen de la conversación con Luisito:

"Esta es la conversación que leyó Lizbeth en el video. Yo le reenvié este video a Luis, pues con una chica con la que salí un día antes, la verdad, y yo le reenvié este video a Luis y le puse, "la que me cogí antier". Yo lo hice, yo se lo mandé a lo cual él me respondió todo esto que ven aquí.

Esta es la conversación, yo no sé realmente Lizbeth por qué sacó de contexto las cosas y dijo: ´Luisillo El Pillo, la que me cogí antier´. Eso fue lo que dijo ella en el video y la verdad no fue así".

Para cerrar el tema de una vez por todas, Hoffman Badui finalizó con esta tajante declaración:

Ni yo vendí a mi amigo por 500 pesos ni él le puso el cuerno a nadie. Amigos, no crean cualquier cosa que ven en redes sociales".

