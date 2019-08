Lizbeth Rodríguez habla de su hijo y lo presenta en redes sociales

Desde hace unos meses la conductora del canal de Youtube "Exponiendo Infieles", Lizbeth Rodríguez fue señalada de mentirosa y mala madre por ocultar a su hijo después de que filtraran unas fotos de ella embarazada.

De acuerdo al portal de TV Azteca, la famosa conductora de Badabun, Lizbeth Rodríguez rompió el silencio y habló de su rol de madre. Además, aclaró que si mantuvo fuera de cámaras a su hijo fue por el bienestar del mismo.

Mediante un video en Lizbeth Rodríguez reveló que aunque velaba por el bienestar del niño manteniéndolo oculto, tampoco lo negó alguna vez, pues cuando encontró a personas en la calle se dejaba ver como lo que es: una mamá.

"Las personas que he conocido en persona, que me las he encontrado un domingo en la calle, lo saben porque no es algo que yo oculte o que haya mentido o algo que yo diga que no; sin embargo, una cosa es compartir con las personas cercanas, pero hacer un video tal cual y exponerlo al mundo me daba mucho miedo", dijo.

Asimismo, explicó que temía que lastimaran en la calle a su bebé o lo insultaran tal y cómo lo hacen con ella, pero que ha decidido hablar porque quería que todos conocieran al hombre de su vida.

"Decidí hacer este video porque siento que ya no puedo callarlo, se me sale del corazón porque para mí es muy difícil que una parte tan importante de mi vida esté oculta para todos ustedes (...) sin más preambulos quiero decirles que soy mamá, tengo un hermosísimo hijo que cumple años en diciembre y lo mantuve oculto porque cuando uno se convierte en papá no hay cosa más importante que la seguridad y el bienestar de sus hijos", aseguró.

Lizbeth Rodríguez detalló que cuando empezaron las grabaciones del programa "Exponiendo infieles", iba caminando con su hijo en una plaza, le tiraron con algo y eso golpeó al menor y empezó a sangrar, lo cual le generó un miedo a que lo lastimaran que ya logró vencer, pues se siente más segura con sus seguidores y con ella misma para enfrentar cualquier situación que llegara a presentarse.

