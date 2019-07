Leonardo Di Caprio desprecia los antojitos mexicanos: "Las pupusas son mejores que los tacos"

Leonardo Di Caprio se convirtió en el nuevo héroe de los salvadoreños al preferir uno de sus tradicionales platillos en lugar de los famosos tacos mexicanos: "Las pupusas son mejor que los tacos".

De acuerdo con Grupo Fórmula, Leonardo Di Caprio provocó la indignación de muchos mexicanos luego de que en una entrevista confesara que prefiere las pupusas salvadoreñas que los tacos mexicanos.

Leonardo DiCaprio: "Yo prefiero LAS PUPUSAS. Son mejores que los tacos", al ser entrevistado por @Univision



Vamos #ElSalvador . Que se nos conozca por nuestra cultura, la belleza de nuestro territorio y como éste gobierno transformará la vida de sus habitantes. pic.twitter.com/q6bpfUM70u — Mónica Taher - #FinTech (@monicataher) July 26, 2019

La polémica declaración de Leonardo DiCaprio fue hecha durante una entrevista realizada al elenco de la película "Once Upon a Time in Hollywood", en donde se les preguntó a los actores principales cuál es su platillo mexicano favorito.

Brad Pitt no dudó ni un momento y confesó que los tacos son su comida mexicana favorita, a lo que Leo contestó "Yo prefiero las pupusas". Lo que dejó en evidencia que Di Caprio también confundio la gastronomía de México con la de El Salvador.

Al parecer eleonanrdo DiCaprio pensó que las pupusas también eran mexicanas ?? — Luis Rivera Villeda (@LuisRiveraVill5) July 26, 2019

Por su parte, el director de cine, Quentin Tarantino, gusta de saborear el pollo con mole.

Once Upon a Time in Hollywood es la novena cinta de Quentin Tarantino, que llegará a cines mexicanos el próximo 23 de agosto.

Así reaccionaron los fans de Leo a su gusto por la comida de otros países:

pic.twitter.com/8XxnRlGyDZ — LaRisitos ???? Utah is in the house ?? (@carodavila6) July 27, 2019

Hoy por lo que dijiste dicaprio te seguiré en todas las redes sociales viva el salvador pais Con gente humilde y trabajadora con un gran corazón ???????????? vivan las pupusas riquisimas?????? — Criseyda (@Criseyda7) July 27, 2019

Siempre me a caído bien Leonardo DiCarprio y ahora mucho más pues sabe distinguir lo bueno ?? — Mayra Godoy (@GodotNayra) July 26, 2019

