Laura Bozzo calla las críticas por reconocimiento Honoris Causa y pide a las personas que no sean "ignorantes"

La conductora Laura Bozzo respondió a la nueva polémica que enfrentó luego de que se viralizara un video protagonizado por ella donde está recibiendo el reconocimiento de Honoris Causa, recordemos que usuarios de redes sociales la critico pero ella pidió a las personas que no sean "ignorantes".

De acuerdo a Infobae, la confusión surgió porque Bozzo compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram para hablar de la emoción que sintió por recibir el reconocimiento académico y la medalla Benito Juárez en la sede del Congreso de la Ciudad de México.

Bastaron solo unos minutos para que el material se volvió tendencia en Twitter porque usuarios de la red se quejaban de que el congreso mexicano la hubiera reconocido, pero la misma Laura Bozzo explicó en sus publicaciones que el honoris causa fue otorgado por el Claustro Académico Universitario por su lucha en defensa de la mujer y contra la trata.

Emocionada y agradecida con Mexico, luego de las injusticias y persecución que sufrí por los políticos corruptos, sólo puedo decir GRACIAS, escribió en otra de sus publicaciones.

Ante la ola de comentarios en redes sociales, el Congreso de la Ciudad de México publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para explicar que sólo prestaron las instalaciones pues la organización no cuenta con las facultades para otorgar Honoris Causa.

EXITOSAS Y BELLAS, MUJERES FITNESS SON LAS MEJOR PAGADAS EN INSTAGRAM

En una entrevista exclusiva con el medio Infobae México, Bozzo aclaró la situación.

"Esto es un reconocimiento académico, el Congreso lo único que hizo fue prestar sus intalaciones no tiene nada qué ver el congreso, a mí me lo dio el Claustro Universitario, dos universidades pidieron que se me diera a mí este doctorado que no tiene nada qué ver con los congresos".

No sean ignorantes, el doctorado Honoris Causa no lo otorga un congreso, el doctorado lo ororgan instituciones académicas.

A la presentadora le pareció increíble que surgieran comentarios y críticas al Congreso de la capital mexicana, por ello agradeció que hubieran publicado un mensaje para aclarar lo ocurrido.

Reconoció que, quizás en su afán por escribir en redes sociales, dio a entender un mensaje erróneo.

Explicó que ella es doctora en Derecho y Ciencia Política y dos instituciones pidieron al Claustro que le otorgaran el honoris causa.

Lo que se prestó a la confusión es que varios diputados de Morena fueron premiados con el mismo doctorado honoris causa, entonces probablemente eso se prestó a enredo.

El gusto por el conocimiento

En una entrevista previa para Infobae, Laura destacó que es una persona a la que le gusta aprender. Fue su abuelo -Roberto Rotondo- quien inculcó en ella el gusto por la lectura a través de la historia de personajes militares de Roma, como Julio César y fue él también quien le dio su primer libro, titulado Cibernética de la mente

Maquiavelo, Sócrates, Platón y Aristóteles forman parte de sus lecturas. ´"Como estudié Derecho, El Arte de la Guerra fue uno de los libros que más me marcó. No hay nada más hermoso que aprender".

OTORGAN EN EL CONGRESO DE LA CDMX HONORIS CAUSA A LAURA BOZZO

Dentro de ese lado poco conocido de ella, la presentadora también dijo que le gusta meditar frente al mar y está segura de que el Universo le pone en el camino a las personas necesarias para que logre cumplir sus metas. "Leo mucho, veo todo ese poder de decretar, creo en la ley del karma y de verdad que lo he comprobado".

En la misma charla, Laura destacó que más allá de cualquier aspecto físico, algo que le gusta de ella misma es su inteligencia y agradece a sus padres que le hayan heredado su capacidad de aprendizaje.

Esta es mi arma secreta, a mí me pueden quitar el dinero, el amor, me pueden quitar todo, pero tengo una cosa: neuronas y eso no se inyecta, no es silicona y no lo puedes comprar, con esto se nace

auc