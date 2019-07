Las confesiones de una actriz porno mexicana que divide su tiempo en ser madre y estudiar Ciencias Políticas

Marian Franco es una joven de 25 años de Guadalajara, que además de ser una actriz porno mexicana, también es madre de tiempo completo y estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Fraco hizo varias sexys confesiones sobre su profesión, una de ellas fue que llegó a la industria porno gracias una fantasía.

"Era una fantasía que yo traía desde siempre. Yo decía, quiero probar, quiero ver qué se siente. Todos vemos porno, no es un secreto. Así que mandé mi solicitud en línea, me contestaron, me llamaron para hacerme un casting. Ya después del casting surgió la propuesta de hacerlo formal para hacerlo de lleno y acepté", reveló la actriz a Cosmopolitan.

SUS INICIOS EN LA INDUSTRIA PORNO

Marian dijo que la idea que se tiene de la industria porno es muy diferente a la realidad:

Después del casting me di cuenta de que no era cómo yo me lo esperaba o imaginaba. Las ideas negativas de la industria que te meten, son completamente diferentes a lo que realmente vives. La experiencia fue buena, me reí mucho. Apenas llevo algunos meses, empecé a mediados de mayo de 2018. La tapatía reveló que su nombre artístico como pornostar lo escogió junto con el productor de SexMex, tenía que ser una mezcla de su personalidad con algo latino, ya que hay demasiadas chicas extranjeras en la industria.

Cabe mencionar que antes de convertirse en una actriz porno, la joven estaba en otra industria, la de la belleza: "Me dedicaba al maquillaje. Maquillaba novias, quinceañeras, cosas así. También me encanta toda la parte de cosmetología entonces hacía faciales".

¿CÓMO FUE LA GRABACIÓN DE SU PRIMER VIDEO XXX?

Marian participó en un largometraje para su debut como actriz porno en SexMex. En su primera aparición en cámara usó un antifaz para no revelar su identidad mientras decidía si se quedaba o no en la industria para adultos. La cinta se presentó en enero del 2019, la producción duró dos meses y Marian Franco estuvo trabajando 5 días.

"Estaba muy nerviosa y temblaba y todo. Pero ya después el ambiente ayuda mucho. El equipo de producción... te hacen sentir muy cómoda. Yo pensé que iba a entrar a un lugar en donde todos te iban a estar morboseando pero casi te hacen sentir en casa. Nadie te ve con morbo, todo mundo te trata bien, entonces no es tan difícil".

ORGASMOS, CUIDADOS Y EL FAMOSO "SQUIRT"

La actriz porno contó cómo se cuidan las estrellas de la industria para no contraer enfermedades sexuales y prevenir embarazos, también reveló si los orgasmos son y su experiencia con el famoso "squirt"

El "squirt" es un término poco reciente y se hizo popular desde hace algunos años por el auge que han tenido las películas para adultos con este tipo de escenas.

Proviene de la palabra "squirt" que en nuestro idioma significa "chorro" y hace referencia a la eyaculación femenina, caracterizada por la descarga abundante de líquido.

Marian Franco explicó que todos los actores porno son monitoreados regularmente para cerciorarse que no tengan ningún tipo de enfermedad, ya que los encuentros sexuales como bien sabemos se practican sin ninguna protección, más que anticonceptivos.

Pastilla anticonceptiva más que nada, porque en las grabaciones no se usa condón. Obviamente todos estamos monitoreados para que nadie tenga ningún tipo de enfermedad. Las mujeres usan pastillas o el DIU. Yo uso Mirena porque ha sido el más seguro que he encontrado para mí, pero la productora te da la opción de cuidarte como tú prefieras. Imagínate que alguien se embaraza, tendríamos que decirle como de broma que es el ´hijo de varios chiles´.

Respecto al "squirt" o eyaculaciones femeninas, la actriz dijo haberlas experimentado y hasta perfeccionado con posiciones específicas: "Sí, obvio no lo puedo fingir. Hay ciertas posiciones que te ayudan a hacerlo. Como cuando te sientas en la orillita de algo. De hecho, yo no sabía que podía hacer squirt. Me di cuenta hasta que entré a la industria. Me asuste la primera vez que lo hice y ahora soy experta. Lo puedo hacer en menos de un minuto. Es una sensación rica, placentera. Siento que todas las mujeres podríamos experimentarlo pero no sabemos cómo".

¿EL TAMAÑO IMPORTA?

Aunque es bien sabido que en la industria para adultos se privilegia lo grande, Marian nos da su opinión sobre los tamaños: "El tamaño sí importa. A mí sí por lo menos. Sí me gusta que esté grande. Yo creo que hay cierto tamaño que te acomoda y todo... sale bien. Tampoco necesito tamaño familiar".

FAMILIA, AMIGOS, SUS ESTUDIOS Y SU PAPEL COMO MADRE

Me gusta pensar que puedo aportar algo a la sociedad. Creo que estamos en un tiempo en el que se necesitan personas que traigan nuevas ideas para innovar, modificar o cambiar los condicionamientos sociales que existen, comentó Marian Franco respecto a su decisión de estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública. La joven tapatía mencionó que el mundo necesita nuevas ideas para cambiar, Necesitamos gente joven que traiga nuevas ideas para que el mundo vaya cambiando. Creo que el sistema en el que vivimos trae muchos limitantes, por eso me encantan las ciencias políticas.

Respecto a su familia, confesó qué tan difícil fue revelarles que trabajaría en la industria del porno.

Mi familia cercana dice "no estoy de acuerdo pero te voy a apoyar". Mis amigos lo tomaron muy bien me decían "qué chido" y hasta me piden tips o me preguntan qué se siente o qué les cuente y les platico. Con las demás personas, hay muchos que se espantan.

Por otro lado destacó que cumplir su sueño de estudiar una carrera a la par de su trabajo como actriz porno no ha sido nada fácil y mucho menos mantener su papel de madre.

La verdad es que sí ha sido muy difícil, actualmente mi licenciatura la hago en línea. No me daría tiempo de estudiar de manera presencial y ver a mi hijo de 8 años. Tengo que hacerme tiempo para todo y organizarme bien

Por último, Marina Franco confesó que encuentra soltera, para una mujer como ella que se dedica al entretenimiento para adultos, no ha sido fácil encontrar una persona que apoye su trabajo, sin embargo, no es algo que le quite el sueño, ella por ahora se encuentra enfocada, en su hijo, su trabajo y sus estudios.

nl