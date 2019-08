"La mujer que se mete a hacer la función del hombre fracasa": Yuri causa polémica con su postura antifeminista

La cantante veracruzana Yuri, causó polémica por sus comentarios antifeministas, destacó que cuando la mujer se mete a hacer la función del hombre, fracasa, y viceversa.

De acuerdo con Grupo Fórmula, tras la marcha de mujeres que se realizó en la Ciudad de México el pasado viernes, Yuri fijó una postura y afirmó que ella no es feminista, pues las mujeres "no son más ni menos que los hombres".

En entrevista la cantante destacó que valora a la mujer, "que piensa que las mujeres tienen un valor que nos otorga Dios pero no somos más ni menos que el hombre".

Además, afirmó que cuando la mujer se mete a hacer la función del hombre, fracasa; y cuando el hombre se mete a la función de la mujer, fracasa.

No creo esa idea de que las mujeres somos más perras, más bárbaras; no estoy de acuerdo en eso; creo que esa lucha no consigue nada, afirmó Yuri al ser cuestionada sobre la lucha de las mujeres.

Respecto a los supuestos actos de vandalismo que se registraron en la manifestación, la jarocha subrayó que las mujeres se levantan porque las leyes de México no funcionan como deberían, "pero no creo que hay otras formas de levantarse para conseguir las cosas. No creo que el método de las feministas sea el mejor. Creo que así no se consigue nada".

