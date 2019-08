La historia del "romance secreto" entre Brad Pitt y Margot Robbie, que pudo terminar con el matrimonio de la actriz

El actor Brad Pitt es uno de los más cotizados de la industria del cine pero también uno de los más queridos en redes sociales.

De acuerdo a Infobae, recientemente comenzó a surgir un rumor de un posible "romance" entre Brad Pitt y la actriz Margot Robbie, con quien comparte créditos en su nueva película "Once Upon a Time in Hollywood".

Algunos medios aseguraron que él era un gran apoyo dentro de la industria de Hollywood, que tenían un romance lleno de "citas secretas" y que ella lo llevó "de gira" por los mejores pubs de Londres. Eso decía una historia sobre una supuesta relación entre Margot Robbie y Brad Pitt, que ya fue echada abajo.

Recordemos que desde hace tiempo se decía que a raíz de su trabajo en "Once Upon a Time in Hollywood", la nueva película de Quentin Tarantino, Margot y Pitt se habían vuelto muy cercanos.

Las especulaciones comenzaron a escalar hasta llegar a un supuesto romance secreto que tendría muy contentos a ambos, indicaron en el número más reciente de "Woman's Day", donde aseguraron que la conexión entre los actores resultaba tan evidente.

Constantemente bromean y se molestan con chistes que sólo ellos entienden y Margot lo llama 'B', declaró una fuente a esa publicación.

También indicaron que Margot hablaba con sus amigos en Londres del gran "apoyo que ha sido Brad y lo increíble que ha sido que él la guíe en una industria en la que él ha sido un actor icónico durante tante tiempo".

Pero esa versión no paró ahí, pues se aseguró que Margot incluso habría llevado a Brad a varios de sus lugares favoritos para beber en Londres.

Sin embargo, GossipCop (sitio encargado de verificar las historias sobre los famosos en Hollywood) echó abajo esa nueva versión al señalar que a la publicación le faltó mencionar cosas como el hecho de que Margot está felizmente casada con el productor Tom Ackerley y que Brad ha estado sobrio durante más de dos años.

El portal recordó que la misma "Woman's Day" publicó apenas la semana pasada un artículo en el que aseguraba que Brad estaba teniendo encuentros -también "secretos"- con su ex, Jennifer Aniston, en la casa de él en la playa.

Gossip Cop señaló que ambas historias son falsas e incluso reveló que el pasado junio se supo que Pitt encontraba los rumores que lo vinculaban a Margot como "groseros" y "bizarros", sobre todo porque apenas tuvo interacción con ella en la filmación de "Once Upon a Time in Hollywood".

Todos estos señalamientos se vinieron abajo ya que no existe ninguna fotografía de los famosos saliendo de alguno de los pubs que habrían visitado, algo que es poco probable que de haber estado en un sitio público en Londres nadie los haya captado.

Y para continuar con las historias "fake" alrededor de Brad Pitt, "Gossip Cop" recordó otra versión según la cual el actor le confesó su amor a Margot en medio de una crisis matrimonial que ella enfrenta y sólo estaba esperando el momento en que Robbie y su esposo terminaran para poder "colarse".

Una historia más aseguraba que la relación entre Pitt y Leonardo DiCaprio se profundizó tanto durante la filmación de Once Upon a Time in Hollywood que, casi como si fueran adolescentes, los dos actores pasaban las noches jugando videojuegos y que Leo estaba ayudando a Brad a volver a entrar al mundo de las citas.

Entre todas las historias que han circulado sobre Brad Pitt, lo único cierto es lo que él mismo ha declarado acerca de su posible retiro de Hollywood.

No lo sé. Disfruto hacer otras cosas. Creo que un día me despertaré y orgánicamente se hará. Tal vez no me levante y por eso se hará, comentó a People.

Poco antes había explicado a la revista GQ que le gusta estar detrás de cámaras y el hecho de que deje de actuar es algo natural.

"Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no haya papeles importantes para hombres mayores, pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos".

Sin embargo, de lo que más se ha hablado en años recientes acerca de Pitt es sobre su difícil separación de Angelina Jolie y la batalla legal por la custodia de sus hijos.

La actriz lo acusó de no haber pagado la manutención de sus hijos durante un año y medio, algo que el actor rechazó de manera tajante. Hace casi tres años que se confirmó su separación y aún no alcanzan un acuerdo.

