La evolución del sexo en el cine y la impactante verdad detrás de las escenas eróticas

En general, el tema de la sexualidad siempre ha representado un tabú para el ser humano, no obstante, la evolución del sexo en el cine ha sido constante pese a la multitud de obstáculos que ha ido encontrando con el camino. Hollywood, considerado como la meca del cine, ha sido el máximo represor de cineastas, quienes a través de su arte han usado el sexo como un reclamo para llamar la atención del público; la mojigatería en la industria del celuloide llegó a tal punto que desarrollaron un código de censura.

EL CÓDIGO HAYS

The Hays Code, fue un código de producción cinematográfico estadunidense, que determinaba, a las producciones una serie de reglas restrictivas de lo que se podía ver o no en pantalla. Fue creado por la asociación de productores cinematográficos de Estados Unidos (MPAA), quienes describían lo que era considerado moralmente aceptable. El ahora llamado código Hays, fue escrito por uno de los líderes del Partido Republicano de la época, William H. Hays, uno de los principales miembros del MPAA, y se hizo popular bajo su apellido.

En 1929, con la ayuda del editor católico Martin Quigley y del sacerdote jesuita Daniel A. Lord, fue como se elaboró el código de normas que, después de ser revisado por los dirigentes de los estudios, fue finalmente adoptado por la MPPDA en 1930. En primera instancia se le denominó The Production Code y más adelante fue nombrado para la posteridad como The Hays Code. Además de unos preceptos aleccionadores generales, enfocados en preservar la moral de las películas, se trazó una enorme lista de pautas de vigilancia que tenían en el punto de mira el sexo, especialmente, la violencia o la blasfemia.

Gracias al código, las escenas de pasión quedaron reducidas a la mínima expresión. Manifestaciones como besos y abrazos debían eliminar todo rasgo de lascivia y, por supuesto, cualquier escena explícita. En particular los besos se convirtieron en algo tan casto que incluso eran cronometrados, sólo podían durar unos pocos segundos. El matrimonio como institución también debía ser protegida, muestra del carácter moralizante de las normas. Los crímenes en pantalla debían mostrarse sin exhibir toda su brutalidad y el uso de las armas quedaba reducido al mínimo indispensable. El empleo irreverente del lenguaje, especialmente si era percibido como una ofensa a la religión, era eliminado.

Una de las normas más curiosas tenía que ver con el desnudo, en este sentido, la mujer, su vestimenta o la falta de ella, eran supervisados minuciosamente. Las transparencias o telas que destacaran en exceso sus formas no estaban permitidas y el ombligo no debía mostrarse bajo ningún concepto. Los hombres también eran motivo de censura, pues se consideraba lascivo mostrar el vello en el torso y no era aconsejable exponerlo. Estas observaciones tienen que ver con el carácter más inflexible de los censores pero aun siendo exageradas, dejaron una larga estela de puritanismo que hasta la fecha sigue perdurando en el cine estadunidense.

Por fortuna, este código se abandonó en 1967, para dar lugar al nuevo sistema de Clasificación por edades de la MPAA, el cual perdura hasta la fecha. También es importante destacar que el sexo se retomó en el cine, gracias a las grandes sumas de dinero que representa para la industria. Sí, el sexo vende y eso no es nuevo para nadie.

EL NACIMIENTO DEL SEXO EN EL CINE

Todo debe tener un principio, y casi como si se tratara de una relación convencional de pareja, en el cine todo inició con un simple beso en "The Kiss" (William Heise, 1896), la cinta marcó el inicio de lo que vendría después a lo largo de los más de 100 años de historia del séptimo arte. Los avances fueron bastante tímidos durante el cine mudo, la moralidad de la época provocaba que estallara la polémica ante cualquier acto considerado como inmoral. Ejemplo de ello fue el director Erich Von Stroheim, cuya carrera quedó prácticamente sepultada por haber rodado escenas de "La reina Kelly" (Queen Kelly, 1929) en un auténtico burdel.

Sin embargo, antes de que el código Hays entrara en vigor a pleno funcionamiento, Mae West se aprovechó de su debilidad para convertirse en todo un referente sexual durante la primera mitad de los años 30, gracias a títulos como "Lady Lou. Nacida para pecar" (She Done Him Wrong, Lowell Sherman, 1933) o "No soy ningún ángel" (I'm no Angel, Wesley Ruggles, 1933).

Hedy Lamarr, protagonista de la polémica "Éxtasis" (Ekstase, Gustav Machatý, 1933), fue la primera cinta convencional en abordar directamente el sexo, la cual fue confiscada en su momento por las autoridades de Estados Unidos, aunque logró exhibirse en varios cines independientes sin la necesidad de contar con el sello de aprobación del código Hays.

Títulos como "Cleopatra" (Cecil B. Demille, 1934) potenciaron de forma notable su contenido erótico, pero poco tardaría en llegar una represión mucho más férrea que hizo que títulos hoy poco conocidos como "Sex Madness" (Dwain Esper, 1938) tuviesen infinidad de problemas, en este caso concreto por aspectos como mostrar relaciones promiscuas o dar a entender una relación lésbica, todo un tabú por aquel entonces.

No obstante, el caso más destacable de esa época fue el de "Tarzán y su compañera" (Tarzan and his Mate, Cedric Gibbons y Jack Conway, 1934), película que fue restaurada, como tantos otros títulos que no han tenido la misma suerte y se han perdido en el olvido.

Alfred Hitchcock tuvo problemas con "Rebeca" (Rebecca, 1940), no obstante logró burlar las ridículas normas del código con el mítico beso a trocitos entre Cary Grant e Ingrid Bergman mostrado en "Encadenados" (Notorious, 1946). No todos tuvieron el éxito del realizador inglés, como sucedió en el caso de Howard Hughes, quien tuvo una dura lucha contra la censura por culpa principalmente del generoso escote que lucía Jane Russell en "El forajido" (The Outlaw, 1943). Por suerte para todos, la historia tuvo final feliz, pero Hughes tuvo que esperar hasta 1946 para poder lanzarla a lo grande, ya que en 1943 únicamente pudo verse en un cine de San Francisco.

Como estas cintas, existen muchas otras que tuvieron que sujetarse a las normas y mostrar una parca sexualidad, algunos años después relanzaron sus cintas con gran éxito, mientras que otros perdieron importantes realizaciones.

LA IMPACTANTE VERDAD DETRÁS DE LAS ESCENAS ERÓTICAS

Una vez que hubo apertura en el tema del sexo, muchos cineastas dieron rienda suelta a su creatividad y algunos incluso hasta exageraron, tal es el caso del cineasta italiano Bernardo Bertolucci en el "Último tango en París".

"No quería que María actuara su humillación, su rabia. Quería que las sintiera". Así fue como el Bertolucci "justificó" que a la actriz María Schneider no se le informara acerca de los detalles de la escena de violación que grabaría con Marlon Brando.

LA NARANJA MECÁNICA (1971)

La cinta de Stanley Kubrick está llena de escenas violentas, pero destaca una donde el protagonista y sus secuaces irrumpen en una casa, atacan a una pareja y abusan sexualmente de la mujer. Adrianne Corri, quien protagonizó la escena, se quejó de las múltiples tomas que pidió Kubrick, ya que tenía que permanecer con la ropa rasgada y casi desnuda.

BLUE VELVET (1986)

En la cinta de David Lynch, nos adentramos a la relación sadomasoquista entre Frank Booth y Dorothy. En una secuencia. Frank usa una máscara en la que inhala alguna sustancia para enriquecer su experiencia sexual con Dorothy. La crítica señaló que Isabella Rossellini fue humillada y denigrada ante cámaras.

BAJOS INSTINTOS (1992)

Este thriller erótico protagonizado por Sharon Stone y Michael Douglas dejó en la memoria de sus espectadores el cruce de piernas más famoso del séptimo arte. El problema es que a Stone reveló en el 2006 que la exposición de sus partes íntimas no fue consensuada.

KIDS (1995)

En esta cinta se retrata una generación precoz en sus prácticas sexuales y de consumo de drogas. La primera escena fue escandalosa, pues se muestra a un adolescente convenciendo a una niña de 12 años para tener sexo por primera vez. Hubo críticos que la calificaron como "pornografía infantil".

OJOS BIEN CERRADOS (1999)

De acuerdo con la crítica, la secuencia más icónica de la película es cuando vemos a William Harford (Tom Cruise) observando una gran variedad de actos sexuales entre personas enmascaradas, mientras recorre los salones de una gran mansión. Aunque Warner Bros. Alteró digitalmente la escena de la orgía, el significado y efecto de los actos presenciados, eran los mismos.

IRREVERSIBLE (2002)

El director argentino Gaspar Noé filmó una secuencia de casi 10 minutos, sin cortes, de una violación contenida. La italiana Monica Bellucci, que interpreta a Alex, sale de una fiesta y de camino a casa, es atacada y abusada por un hombre en un oscuro túnel peatonal. Resultó tan fuerte, que durante su proyección, había mujeres que abandonaban la sala de cine.

ANTICRISTO (2009)

Esta cinta de Lars von Trier está llena de escenas cargadas de violencia sexual. Inicia con una secuencia de sexo explícito y contiene tomas de mutilación genital. Para varios críticos, las escenas de sadomasoquismo y sexo violento no se justifican en la trama.

A RAINY DAY IN NEW YORK (2018)

Esta cinta de Woody Allen ha causado controversia por una escena en la que el personaje de Jude Law, de 44 años de edad, tiene relaciones sexuales con una chica de 15 años interpretada por Elle Fanning. Aunque esta no es la primera vez que Allen aborda las relaciones sexuales entre adultos y jóvenes.

nl