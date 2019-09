Julio Preciado necesita con urgencia un trasplante de riñón: "Me queda un año y medio o dos"

Por mi problema renal, mi problema con el riñón, es necesario el trasplante. Esto no se cura más que con diálisis y un trasplante. Todavía tengo un riñón como para año y medio o dos años. Los doctores me están recomendando que la donación la haga uno de mis hermanos. Hijos no, porque pueden heredar mi problema: es hereditario. Si uno de mis hijos mañana llegara a tener este problema, sería más difícil que con un riñón pueda vivir, dijo el exvocalista de La Banda El Recodo.