Julia Rose, la polémica influencer que se desnuda en público para fotografiarse

La influencer Julia Rose se convirtió en toda una celebridad de televisión luego de darse a conocer en el reality "Are You the the One?" de MTV y desde entonces acaparó todas las miradas sobre todo en redes sociales.

Además, en septiembre de 2016, ella y Stephen McHugh abrieron el canal conjunto de YouTube Jules y Stephen John, donde publicaron el video debut "001".

Ver esta publicación en Instagram things have been rocky between me and instagram...... Una publicación compartida de Julia Rose (@its_juliarose) el 9 Ago, 2019 a las 12:27 PDT

De acuerdo a Tribuna, Julia Rose es muy famosa en redes sociales gracias a sus atrevidas fotos de Instagram.

Cabe señalar que esta joven modelo hasta el momento ha acumulando más de 2.4 millones de seguidores en Instagram, ahí con frecuencia publica fotos de sí misma con atuendos apenas visibles, topless censurados, e incluso desnudos en público.

Pero lo sorprendente de estas instantáneas es que las realiza en lugares públicos como son: dentro de un avión, en un estacionamiento, en el paseo de la fama y hasta frente a la Casa Blanca, que suelen estar en el límite de lo que está permitido en la red social.

Podemos recordar su visita a Six Flags, donde se quitó la blusa en una montaña rusa quedando con torso totalmente descubierto.

