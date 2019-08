Juan Soler critica el gobierno de AMLO y en Twitter hacen campaña para sacarlo de México

El actor argentino Juan Soler se encuentra en el ojo del huracán, el galán de telenovelas lanzó críticas en contra del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que le costó que lo tundieron en Twitter, donde hasta organizaron una campaña para sacarlo de México.

De acuerdo con Publimetro, actualmente Soler se encuentra viviendo solo en México por su trabajo en la serie "Momentos". El actor mencionó que no lleva a sus hijas a vivir con él porque no las quiere arriesgar debido a la inseguridad que padece actualmente nuestro país.

"Aunque me considero mexicano, no traería a mis hijas a vivir aquí, pues hay mucha inseguridad y violencia", expresó Juan Soler.

Sin embargo, lo que despertó la molestia de los usuarios de redes, fue cuando el argentino señaló que está en contra de lo que está haciendo "este nuevo presidente", refiriéndose a AMLO.

"Como ciudadano puedo decir que hay muchas cosas que están fuera de control. El presidente no habla con jerarquía que debería, además de que solo promete cosas y no las cumple", afirmó.

LAS REACCIONES EN REDES SOCIALES

Debido a las declaraciones de Juan Soler, diversos internautas expresaron su enojo a través de Twitter y comenzaron a criticarlo y lanzaron una campaña para "recomendarle" que mejor se fuera de México.

"Ufff ¡Qué susto!. Cuando vi el HT Juan Soler... pensé que se trataba de alguien importante", ""¿Quién es ese tal #JuanSoler?", "Pobre diablo, sin México no es más que un don nadie", "4T, llévate a #JuanSoler y tráete a Manu Chao", "Si estás inconforme, mejor vete de aquí", "No te necesitamos, fuera de México", "Jajaja lleva toda la vida viviendo en México y viviendo de México y hasta ahora se queja y tira mierda a López Obrador, patético, ¿por qué no sé larga a la Argentina?", "¿Quién chingados es él? Pregunta sería no lo conozco, el único Soler que conozco es a Cri Cri", fueron algunos de los comentarios.

Punto número uno, ¿Quién es Juan Soler?

Punto número dos, ¿A quien chingados le importa si trae o no a sus hijas a México?

Punto número tres...

¡Que se vaya ALV! ???? — Fanny (La Malquerida??) ?? (@FannyVG50) August 1, 2019

Siento mucho las declaraciones de don Juan Soler, siempre le he considerado uno de los mejores actores del cine mexicano. pic.twitter.com/CFEcwAt96x — Dr. Chairo (@HomoFatum) August 1, 2019

Juan Soler tú no eres Méxicano.

Largate.... pic.twitter.com/A7SvJDEONB — fabysanti (@fabysanti2012) August 1, 2019

