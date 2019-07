Frida Sofía se lanza una vez más contra su madre Alejandra Guzmán, la acusa de cometer hechos ilegales

Una vez más Frida Sofía se lanzó contra su madre, la cantante Alejandra Guzmán, la acusó de cometer hechos ilegales al haber asegurado en una entrevista que ella padecía un trastorno mental.

De acuerdo con Las Estrellas, Frida declaró en una entrevista con el programa "Primer Impacto", donde desmintió a su madre Alejandra Guzmán, quien en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante reveló que padece borderline, también conocido como "trastorno límite de la personalidad", es uno de los trastornos de la personalidad más conocidos.

"¡Boderline, no! Que esté un profesional para que diga que somos las dos y ya después hablamos. En primera es ilegal que hable así, han muchas cosas que han dicho que no son ciertas, mi psiquiatra y mi psicólogo que yo pago lo pueden decir"

La joven de 27 años, también aclaró que ella se mantiene de saber manejar su propio dinero, el cual ha hecho gracias a sus dos compañías de fitness que ha tenido desde los 22 años.

"De manejar mi dinero, se llama saber manejar tu propio dinero, yo no necesito 50 mil dólares al día como piensa la gente, o sea la mayoría del tiempo cuando salgo tengo conexiones yo no pago un centavo, mi dinero lo hice de Frida Fitness, de Frida G Corp, mis dos compañías que desde los 22 años he tenido y funcionan".

Por otro lado Frida Sofía dijo que ya perdonó a su mamá, pero que no reconoce a la persona que vio en televisión abierta hablando mal de ella.

"A ella sí, a mi mamá sí. (No perdono) a quién está actuando así porque yo no la conozco. Es como, yo no sé, como ´who are you´ (¿quién eres tú?). O sea, cómo yo no voy a estar confundida si yo ni siquiera sé quién es Alejandra Guzmán o mi mamá", dijo la intérprete de "Ándale".

"Yo creo que (me perdoné) a mí misma, o sea no es perdonar es aceptar y amar y ya o sea al final soy su hija y ella es mi mamá entonces yo desearle el mal a mi propia madre es como tomarme un veneno, yo la voy a sacar, yo no me voy a morir con esto encima, no hay manera, no puedo".

La nieta de Silvia Pinal también habló de los difíciles momentos que pasó a los 12 años cuando sufrió un intento de secuestro en México, hecho que la obligó a perder su inocencia y a madurar rápidamente.

"Yo no tuve infancia para nada, no te la puedo explicar, ¿por qué?, porque mi inocencia simplemente, el hecho de que me hayan querido secuestrar y que me haya caído un pedazo de cerebro en la boca a los 12 años te puedo decir que ahí se te quita la inocencia, que te abre los ojos a otro mundo muy cruel y muy malévolo, muy cañón y ves las cosas de otro punto de vista, ya no es Santa Claus a los 12 es como de te cuidas o te cuidas, te acoplas o te acoplas", relató la cantante, de 27 años.

Frida Sofía reveló que alista un libro de su vida que podría convertirse en película. Al ser cuestionada sobre cómo reaccionaría a un sorpresivo reencuentro con su madre Alejandra Guzman, la nieta de Enrique Guzmán dijo que la recibiría con un abrazo y le daría las gracias por ser su madre.

Durante la charla, la joven habló de su debut en el Balón de Oro y confesó que tuvo miedo de desmayarse, pues el intento de secuestro de dejó ataques de ansiedad.

Además reconoció que lleva en la sangre el gen artístico de la familia Pinal y que de su madre heredó la habilidad para desempeñarse arriba del escenario.

"(Heredé) todas las expresiones de la cara, en realidad cómo actuar, cómo llevar a cabo un concierto, o sea es muy difícil acoplarte a este escenario que no ve la gente detrás de cámaras, es muy difícil, o sea te da miedo", contó.

