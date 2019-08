Frida Sofía confesó por qué abortó y si eso tuvo que ver con el distanciamiento con su madre Alejandra

No he sido completamente honesta en cuánto a todo lo que ha pasado, con el distanciamiento de mi mamá y las razones por las cuales hay una ruptura muy fuerte. Sí tuve un aborto y es lo que más me ha dolido en toda mi vida, porque yo siempre he querido una familia y me emocioné mucho porque que estaban los gemelos que ayudaban a mi mamá, después conocí Christian y al principio no lo quería de verdad, comentó.