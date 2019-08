Eugenio Derbez confiesa que "mataría" por interpretar a "The Joker" en su próxima película

Eugenio Derbez desea ser el dolor de cabeza de Batman en una de las próximas películas del Mundo Cinematográfico de DC Comics, confiesa que uno de sus más grandes deseos es interpretar a "The Joker",

De acuerdo con Grupo Fórmula, Eugenio Derbez se encuentra promocionando la película "La vida secreta de tus mascotas 2", donde le presta su voz a Snowball. En una entrevista para Fuera de Foco, el mexicano confesó que le gustaría prestar doblar la voz de "The jocker".

"Se me antoja hacer un villano, así como de alguna película de superhéroes. Hubiera matado por ser el Guasón. Me hubiera encantado hacerlo. Se me hace un reto actoral espectacular. Se me hubiera antojado mucho hacerlo.

Eugenio Derbez siempre ha interpretado y prestado su voz a personajes muy queridos por el público pero le gustaría interpretar a un villano para darle un giro a su carrera. Aclaró que el doblaje no es fácil, ya que siempre trata de hacer todas las voces diferentes, para que ninguno de sus trabajos se parezca.

No se puede negar que Derbez tiene experiencia en el doblaje, ya que ha prestado su voz a varios personajes como: Mulán (Mushu), Shrek (Burro), ¡Sí, Señor! (Jim Carrey), El Grinch, entre otras. Aparte de que saldrá en el live action de Dora la Exploradora.

Al público no le gustó para nada la idea de que Eugenio Derbez interprete al icónico Guasón y de inmediato comenzaron a lloverle críticas en redes sociales.

El venezolano Rubén León es la voz más reconocida del Joker y ha trabajado en varios proyectos de Batman, incluyendo la famosa serie animada de los 90. Por otra parte, José Antonio Macías fue quien dobló a Heath Ledger en Batman: The Dark Knight.

La película del Joker, de Todd Phillips, se estrenará el 4 de octubre en México y América Latina, pero aún no sabemos quiénes serán los encargados del doblaje.

