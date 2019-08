En pleno aniversario luctuoso de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz asegura que ahora sí está muerto "El Divo de Juárez"

Joaquín Muñoz, ex manager de Juan Gabriel revela en televisión nacional que esta madrugada le avisaron de la muerte real del "Divo de Juárez" (FOTO TOMADA DE WEB)

Un 28 de agosto pero de hace tres años, el mundo se conmocionó con la inesperada muerte de Juan Gabriel. Tiempo después Joaquín Muñoz, ex manager del cantante se robó los reflectores al asegurar que Juan Gabriel había fingido su muerte y estaba listo para reaparecer.

De acuerdo con Tribuna, en pleno aniversario luctuoso, Joaquín Muñoz asegura que Juan Gabriel ahora sí está muerto. El ex manager de "Juanga" se presentó en el programa matutino de Televisa, "Hoy", para dar la lamentable noticia.

Ahora sí está muerto, él está muy enfermo desde días pasados, y no hay nadie que lo atienda, nadie se ha compadecido de él y todo el mundo del medio político sabe que el vive y nadie ha dicho, ni ha investigado, ni ha hablado para decir: ´Juan Gabriel te ayudamos, te vamos a llevar a un hospital"





Para confirmar lo que estaba declarando Joaquín, "El Burro" Van Rankin preguntó si estaba vivo o muerto, a lo que Muñoz contestó:

Juan Gabriel ya está muerto





Acto seguido, la periodista Martha Figueroa se negó a creer la información y le pidió pruebas, a lo que el ex manager del cantante contestó:

Esta mañana me dijo la única persona que está al lado de él, me habló por teléfono para decirme que él ya estaba muerto, yo todavía no lo veo".

Finalmente, Joaquín Muñoz dijo que esa información la recibió hoy en la madrugada e inclusive invitó a Martha Figueroa a que lo acompañe para tener pruebas de esta versión.

