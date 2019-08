Elvis Presley: Teorías, mitos y leyendas de las últimas horas del “Rey del rock and roll”

Después de unas horas, el comisario de Memphis vino y me contó que la familia me había invitado entrar. No estaba seguro de querer ver al muerto, pero acepté porque mi interés periodístico fue más fuerte. El ataúd estaba apoyado sobre caballetes. Detrás estaban algunos integrantes de la familia Presley, su ex esposa, Priscilla, su hija Lisa Marie y su padre Vernon. Me saludaron, relató.