Ellos son los abuelos y las abuelitas más entrañables, divertidos y hasta malévolos del cine y la TV

Nuestros abuelos y abuelas forman una parte importantísima de nuestras vidas. Hollywood lo sabe, y por ello nos ha regalado entrañables personajes que nos han robado el corazón, ya sea por su ternura, gracia o hasta malicia.

El Día del Abuelo en México, a diferencia de otros países de habla hispana, se celebra el 28 de agosto de cada año.

PARA CELEBRARLO, HAREMOS UN REPASO POR LOS PERSONAJES DE FICCIÓN QUE NOS HAN HECHO RECORDAR O COMPARAR A NUESTROS ABUELOS Y ABUELAS DE LA VIDA REAL:

MAMÁ COCO - COCO

Si esta película de Pixar fue tan popular entre los mexicanos fue porque supo explotar la figura de la abuelita y no sólo tuvo a Coco, sino a Mamá Imelda. Ambas tienen las características de una típica abuela mexicana: cariñosos con sus nietos, preocupadas por la comida y tiernas

CARL FREDRICKSEN, DE UP

Pocas escenas nos han hecho llorar tanto como esta secuencia que repasa la vida de Carl y Ellie, los abuelitos de Up. Esta película da luz a una realidad especialmente triste de los ancianos: la soledad. Menos mal que Carl conoce a Russell y deja en casa su carácter cascarrabias (al menos una parte) para cumplir su sueño junto a él.

ABUELO JOE, DE CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

Joe es uno de los abuelos más tiernos del mundo del cine. Miembro de una familia muy humilde, recuerda cada día con nostalgia su tiempo trabajando en la famosa fábrica de Willy Wonka. La película muestra una relación abuelo-nieto preciosa, que se hace aún más estrecha cuando Charlie gana el billete dorado.

ABUELITA - LOONEY TUNES

El personaje de la Abuelita es generalmente la de una mujer buena, viuda, que es extremadamente protectora de su amado canario, Piolín. La sobreprotección de la Abuelita se pone de manifiesto cuando Piolín está siendo amenazado (por lo general por Silvestre, un gatito hambriento que prefiere comer aves en vez de comida para gatos). A pesar de su apariencia como una mujer amable y anciana, la Abuelita ha demostrado su inteligencia en muchos dibujos

MARCELINO, DE ABUELO MADE IN SPAIN

Paco Martínez Soria fue un actor mítico de nuestro cine, al que toda España quería como si fuese su propio abuelo, ¡pregúntale a tus padres! En esta película de 1969 interpretó a un abuelo que se queda solo en el pueblo cuando sus hijas se mudan a la capital, una realidad habitual de la época. Pero él por su familia se va a donde sea, ¡y menudas aventuras le esperan!

LA ABUELA, DE UN MONSTRUO VIENE A VERME

El drama también es un género donde la figura de los abuelos puede jugar un papel fundamental. En la española "Un monstruo viene a verme", de J. A. Bayona, la abuela materna de Connor es un personaje bastante rechazado por el niño casi hasta el final. Representa todo lo que a él no le gusta, pero jugará un papel fundamental conforme su madre empeore.

ABE SIMPSON, DE LOS SIMPSON

Vale, sí, sabemos que Los Simpson no son una película per se. Pero es que el abuelo más famoso de la tele no podía faltar en esta lista: es ácido, es cascarrabias y es muy gracioso. Se pasa el día quejándose y contando batallitas, así que cumple perfectamente el estereotipo de abuelo de series y películas.

EDWIN HOOVER, DE PEQUEÑA MISS SUNSHINE

En esta maravillosísima película (en serio, si no la has visto, cierra esto y vete corriendo a por ella) aparece otro de nuestros abuelos favoritos: Edwin Hoover. Desde su papel secundario, el abuelo juega un papel fundamental en la película (¡que le mereció un Oscar!) con una actitud desenfadada y gamberra pero cariñosa.

LA REINA, DE BICHOS

Otro personaje desenfadado y divertido, esta vez en forma de hormiga abuela, es el de la Reina de Bichos. Mientras que su hija está siempre estresada, ella intenta relajarla y hace chistes en cualquier situación. ¡Típico de los abuelos!

REINA CLARISSE, DE PRINCESA POR SORPRESA

Cuando somos adultos soñamos con que nos toque la lotería aunque no hayamos jugado. Algo parecido le pasa a Mia en esta película, pero con un título Real. Su abuela, Julie Andrews, reina de Genovia, le enseña todo lo que debe saber sobre la Realeza, pero también disfrutamos viéndola desmelenarse de vez en cuando.

ABUELA FA, DE MULÁN

En las películas de nuestra infancia también aparecían abuelos y abuelas entrañables. En Mulán, por ejemplo, la abuela Fa es uno de los personajes más carismáticos y graciosos de la película. Representa muy bien a la típica abuela empeñada en que sus nietos se casen y le llenen la casa de niños.

VITO CORLEONE, DE EL PADRINO

Lo habíamos avisado: aquí también había sitio para el más malvado. Está claro que Don Vito Corleone no se parece mucho a nuestros abuelos (¡esperemos!), pero conforme se hace mayor va llenando su corazoncito. La escena de su muerte está llena de ternura y amor abuelo-nieto.





nl