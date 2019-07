El día que Mick Jagger y David Bowie protagonizaron un trío sexual mientras componían el tema "Angie"

Mick Jagger, cumple 76 años de sexo, drogas y rock and roll; con el corazón tranquilo, tanto en sentido literal como figurado. Tras la operación en la que le reemplazaron una válvula cardíaca en abril, el líder de Los Rolling Stones ha vuelto a los escenarios con su gira "No Filter" en tiempo récord, aunque a su equipo ahora se ha sumado un cardiólogo, y pasará el mes de agosto actuando con su banda en varias ciudades de Estados Unidos. Una de los rumores más polémicos que ha perseguido a Jagger, es la historia que envuelve la canción "Angie", la cual compuso junto a David Bowie, con quien se dice tuvo un encuentro sexual que sirvió de inspiración para el tema.

El famoso tema de The Rolling Stones, "Angie", esconde una de las historias más controversiales en el mundo de la música debido al romance, las orgías glamurosas y una interminable lista de actos obscenos y escandalosos en los que participaron las leyendas del rock David Bowie y Mick Jagger.

Nadie hubiera imaginado que los ídolos de millones fueran partícipes de lo que podría ser un trío sexual. La anécdota surge como un dato más de la dionisíaca trayectoria de Jagger y Bowie, ya que es bien sabido que el rock va en el sentido opuesto a lo que la gente común hace, del aburrido mundo de la rutina dominado por los prejuicios.

En el libro "Bowie: The Biography", escrito por Wendy Leigh, menciona que entre 1970 y 1980 David Bowie y su esposa Angela Barnett se dejaron llevar por la cálida temperatura de época y comenzaron a experimentar (como todos lo hacían) con el sexo promiscuo. Después de escuchar "Rebel Rebel" está claro que "Aladdin Sane" tenía un claro interés por saborear las pieles tanto de hombres como de mujeres sin importar los comentarios de los demás.

Así, la mansión de Chelsea, Londres, se convirtió en el segundo escenario de la noche. Aquí todos los músicos de la época y amigos de Bowie llegaban a media noche para culminar el día con un festín de drogas y sexo. Quien no tuviera un cuerpo esquelético a causa de la heroína y las interminables noches de rock no era considerado un dios, la "sexy" decadencia del cuerpo de David cuando llegó el disco "PinUps" fue muestra de ello.

Y aunque David Bowie había dedicado a su esposa grandes poemas de amor en las canciones "The Prettiest Star" y "Golden Years", cuando era el tiempo de gozar no había consideración con ella. Quien disfrutó más de la hospitalidad de Major Tom fue Mick Jagger, uno de los invitados de honor. Él también gozó de las mieles de Lady Stardust al punto que se atrevió a cantar "Angie, you´re beautiful, but ain´t it time we said goodbye".

En las declaraciones que se recopilaron en "Bowie: The Biography" cuentan que Jagger tuvo relaciones con Angie con el consentimiento de Bowie, incluso él lo incitó en un par de ocasiones. Sin duda, en esos tiempos el único "Jealous Guy" era John Lennon. En cambio, compartir a una esposa era tomado como un acto de hermandad y amistad para los músicos.

Otro relato sobre esta canción aterriza en la biografía del vocalista de The Rolling Stones, "Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger". Su autor, Christopher Andersen, cuenta que un día Angie llegó a su mansión y la encargada de cuidar la casa le dijo: "David está arriba con otra persona". La mujer subió a su cuarto esperando lo peor y lo que encontró fue a Bowie y al salvaje Mick en la cama.

El libro narra que Mick Jagger se quedó en silencio y la mujer no montó ninguna escena: "Aunque ella se sintió triste, tiempo después bromeó sobre lo sucedido y dijo entre risas: ´Estaban escribiendo ´Angie´ cuando los encontré juntos en la cama'".

Así de grandiosa y estrecha era la relación de David Bowie y Mick Jagger. Quien se sorprenda de su cercanía (incluso sexual) es porque no conocen lo que significa el rock & roll para nuestras vidas. Aún más para aquellos músicos que hicieron tragarse sus anticuados modales a todas las aburridas personas en el mundo.





nl