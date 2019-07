El día en que "La Chilindrina" se escapó con Luis Miguel en su yate

La famosa comediante, María Antonieta de las nieves mejor conocida como "La Chilindrina" reveló que hace años tuvo una escapada romántica con Luis Miguel en Acapulco.

De acuerdo a Infobae, durante una visita a Perú la "La Chilindrina" fue entrevistada y cuestionada sobre el breve "romance" entre ella y Luis Miguel en la década de los ochentas.

María Antonieta de las Nieves, en su papel de "La Chilindrina", se presentó en el programa "El valor de la verdad", en donde acudió como invitada y tuvo que responder algunas preguntas validadas con polígrafo

La segunda pregunta que le hizo el presentador Beto Ortiz decía: "¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?".

"La Chilindrina" hizo una pausa, tomó aire y parecía un poco incómoda antes de responder. Se preguntó cómo la prensa podía enterarse de esas cosas.

Finalmente dijo "La verdad es que sí" y recordó que ella estaba tomando el sol en la playa y veía que constantemente pasaba un yate desde donde le lanzaban piropos.

Dije, '¿de quién estarán hablando?', y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: '¿oye nena, tú sabes quién soy yo?' Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo 'sí, eres 'la chilindrina'. Le dije 'sí, tú eres mi amor soñado'.

También recordó que era la época en que Luis Miguel comenzaba su carrera con canciones como 1+1=2 enamorados. "Ya hace tiempo de nuestros amores", dijo el personaje de "El Chavo del 8".

Además, Ortiz recordó que de ese encuentro con "El Sol" los paparazzi lograron tomar una foto, que se presentó en el programa y "La Chilindrina" dijo que era una prueba "para que él no diga que no fui su primer amor".

El personaje comentó que disfrutaron de un atardecer "tan bonito y tan romántico". Ortiz le preguntó qué hubiera hecho "Don Ramón" si se enteraba de que su hija estaba con Luis Miguel.

Le sacaba toda la lana (dinero) y pagaba los 10 meses de renta que debía en la vecindad, comentó a manera de broma.

Durante el programa, "La Chilindrina" habló de otros temas como su larga gira del adiós y respondió a otras preguntas.

"¿Eran las botas de 'El Chavo' los zapatos de tu papá?", le preguntaron al personaje y dijo que sí.

"¿Intentaste crecer jalándote el cuello con una polea?", fue la siguiente pregunta a la que "La Chilindrina" respondió que sí.

También le preguntaron si creía que Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" fue una buena persona y ella también respondió afirmativamente.

Cuando llegó la pregunta "¿Era Espiriririberto el verdadero nombre de 'El Chavo'?", en primera instancia la invitada no quiso responder y una de sus acompañantes presionó el botón rojo para pasar a otra pregunta. Sin embargo, más adelante dijo que no era cierto que se llamaba así.

¿Le reza la Chilindrina a Virgen de Guadalupe, San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima?, ¿Le escondías a Ñoño sus tortas de jamón en la escuela?, ¿Quisiste viajar a Tangamandapio con el dinero del pozo de los deseos, fueron otras de las preguntas que respondió el famoso personaje.

También le preguntaron si era cierto que realizó una gira para que "Jaimito" el cartero pudiera tener una casa y si "La Bruja del 71" le dio una pócima para que durmiera y ella pudiera casarse con "Don Ramón".

"La Chilindrina" respondió "sí" cuando le preguntaron si se sentía más guapa que "La Popis" y "Paty".

Aceptó además que debió usar una peluca porque "El Chavo" le cortó el cabello de verdad y afirmó que el personaje tenia un hermano y una hermana.

"La Chilindrina" confesó que ha usado los mismos zapatos desde hace décadas y no se le han gastado y reconoció que tiene un novio en cada país.

Una de las últimas preguntas que le hicieron fue "¿hubieras dejado todo por ir al velorio de tu director Chespirito?" a lo que respondió, conmovida, "Por supuesto que sí".

Esa pregunta le sirvió para recordar una anécdota desagradable, pues cuando murió "Chespirito" le preguntaron que cómo se sentía y dijo que esperaba que Florinda Meza conquistara a alguien más, pues ya había tenido romances con otras personas de la misma producción.

"Yo sabía que el día que fuera el funeral no iba a ir, yo les hablé a las hijas de Chespirito, que son mis amigas, y les dije 'cuando muera tu papá no voy a ir porque no quiero que Televisa me haga la grosería o alguien que mande más me haga la grosería de no aceptarme'".

